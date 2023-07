JO 2024 (F): les résultats des matches retour du 1er tour des éliminatoires et les affiches du 2è tour

-Publicité-

Découvrez les résultats complets des rencontres disputées cette semaine à travers l’Afrique, comptant pour la manche retour du 1er tour des éliminatoires des JO Paris 2024. Et les affiches du deuxième tour.

En dehors de celles exemptées du premier tour, on connait désormais toutes les équipes qualifiées pour le second tour préliminaires du tournoi de foot féminin des JO Paris 2024. Victorieuses de la Guinée à l’aller (3-0), les Black Queens ont écrasé le Syli féminin à Accra. Les Ghanéennes se sont imposées sur le score de 4-0. Une démonstration de force du Ghana qui affrontera les Amazones du Bénin, bourreaux de la Guinée-Bissau (2-2, 3-2).

Tombeur du Burkina Faso au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou la semaine dernière (1-0), le Mali s’est défait des Etalons Dames à Bamako, au terme d’un match qui a connu son dénouement après prolongations (2-2). Forte de sa victoire sans bavure (2-0) à l’aller, la Namibie s’est contentée d’un match nul (0-0) à Malabo pour composter son billet face à la Guinée Équatoriale.

La Tanzanie, la RD Congo et la Côte d’Ivoire, tous les trois qualifiés après les forfaits respectifs du Congo, du Mozambique et de la Sierra Leone, et l’Ouganda et l’Éthiopie, victorieuses du Rwanda (0-1, 4-3 sur l’ensemble des deux matches) et du Tchad (0-4, 10-0 sur les deux) à l’extérieur le 16 juillet, passent aussi au second tour.

Au tour suivant, le Maroc, exempté du premier tour, affrontera la Namibie. Le Mali de son côté, sera opposé à la Zambie. Dans les autres affiches, on aura Côte d’Ivoire-Tunisie, Cameroun-Ouganda, Ethiopie-Nigéria, Tanzanie-Botswana et RDC-Afrique du Sud. Les matches aller auront lieu le 23 octobre. La phase retour se jouera le 31 octobre. Les deux manches se dérouleront après la Coupe du Monde 2023.

Les résultats des matches retour du 1er tour des éliminatoires pour les JO 2024

Bénin-Guinée-Bissau : 3-2 (2-2 à l’aller)

Ghana-Guinée : 4-0 (0-3)

Mali-Burkina Faso : 2-2 (0-1)

Sierra Leone-Côte d’Ivoire (forfait)

Guinée Équatoriale-Namibie: 0-0 (2-0)

Rwanda-Ouganda: 0-1 (3-3)

Tchad-Éthiopie: 0-4 (6-0)

Tanzanie-Congo (forfait)

RD Congo-Mozambique (forfait)

Les affiches du 2e tour des éliminatoires pour les JO 2024

Bénin-Ghana

Mali-Zambie

Côte d’Ivoire-Tunisie

Namibie-Maroc

Ouganda-Cameroun

Éthiopie-Nigeria

Tanzanie-Botswana

RD Congo-Afrique du Sud

