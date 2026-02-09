Jhon Durán signe au Zénith Saint-Pétersbourg en provenance d’Al-Nassr

Jhon Durán ne prolongera pas son séjour en Arabie Saoudite pour la deuxième partie de la saison : l’attaquant colombien a été prêté au Zénith Saint-Pétersbourg jusqu’en juin 2026. L’accord a été confirmé par le club russe qui a précisé que le transfert se faisait sur la base d’un prêt couvrant la fin de l’exercice 2025-2026.

Dans son communiqué, le club de Saint-Pétersbourg a annoncé être parvenu à un accord avec Al-Nassr pour accueillir l’avant-centre et lui a souhaité la bienvenue au sein de son effectif. Le dispositif contractuel prévoit donc que Durán évoluera en Russie pour la seconde moitié de la saison, avant un retour ou une réévaluation à l’issue de la période de prêt.

Formé à Envigado FC en Colombie, Jhon Durán a fait ses premières armes en première division très jeune et s’est rapidement distingué, ce qui lui a ouvert les portes de la MLS avec le Chicago Fire. Ses prestations outre-Atlantique ont mis en évidence ses qualités athlétiques et son sens du but, des atouts qui lui ont permis de franchir un nouveau palier en intégrant Aston Villa en Premier League, puis plus tard de rejoindre Al-Nassr.

Un prêt pour se relancer

Ce passage par la Russie est présenté comme une opportunité pour l’attaquant de retrouver du rythme et de regagner en régularité après ses différentes expériences. Le championnat russe offrira à Durán un cadre compétitif et une nouvelle visibilité en Europe, éléments importants pour envisager une place en sélection nationale.