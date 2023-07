Jeux Sportifs Arabes 2023: l’Algérie neutralisé d’entrée

L’Algérie a concédé le nul face à la petite équipe d’Oman (0-0) pour son premier match dans les Jeux Sportifs Arables 2023.

Faux départ pour l’Algérie dans les Jeux Sportifs Arabes qui se déroulent du 2 au 15 juillet 2023. Les Fennecs ont concédé le match nul face à l’Oman pour leur entrée en lice. Au terme d’une rencontre assez fermée, les deux équipes se sont quittées sur un score de 0-0.

Dominateurs, les Fennecs se sont pourtant procurés plusieurs occasions de but. Mais les attaquants ont préféré brillé par leur inefficacité. Au grand dam du sélectionneur Rachid Ait Mohamed, furieux contre ses poulains au coup de sifflet final. Avec ce partage des points à Annaba, l’Algérie laisse le Soudan, vainqueur du Liban (3-0), prendre seul la tête du groupe A. Les Fennecs occupent, eux, la deuxième place, devant l’équipe d’Oman.

Les Algériens disputeront leur deuxième rencontre dans ce tournoi face aux Libanais, le mercredi 5 juillet prochain. Trois jours plus tard, le samedi 8 juillet donc, ils affronteront le Liban pour le dernier match de cette poule. Pour rappel, les demi-finales et la finale de cette compétition mettant aux prises les moins de 23 ans se dérouleront respectivement le 11 et le 14 juillet à Annaba.

