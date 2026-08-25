Jeux méditerranéens 2026 : l’Algérie U21 bat l’Italie et prend seule la tête du groupe B

L’Algérie U21 a battu l’Italie 3-1 lundi 24 août au stade Franco Fanuzzi de Brindisi, lors de la 2e journée du groupe B du tournoi masculin de football des Jeux méditerranéens de Tarente. Ce succès place seule la sélection algérienne en tête de sa poule avant la dernière journée.

Lahlou Akhrib a ouvert le score à la 18e minute pour les Algériens. En seconde période, Benahmed Kohili a fait le break à la 79e avant que Mohamed Bouderbala n’inscrive le troisième but à la 87e. L’Italie a réduit l’écart sur un but contre son camp du défenseur algérien Abdelhamid Naim.

Avec cette deuxième victoire en deux matches, l’Algérie compte désormais six points. L’Albanie suit avec quatre unités, tandis que l’Italie n’en compte qu’une et que le Kosovo reste à zéro après deux journées.

Ce classement laisse les Algériens en position favorable pour rejoindre le dernier carré, sans garantir encore l’ordre final du groupe B. La sélection devra confirmer sa première place face à l’Albanie, son concurrent direct, lors de la dernière journée.

Le match Algérie-Albanie est programmé le mercredi 26 août et doit clore la phase de groupes pour les deux équipes.