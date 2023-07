Jeux de la francophonie, Kinshasa 2023: les Guépards juniors en RDC

Les Guépards U20 du Bénin ont rallié ce lundi la République démocratique du Congo (RDC), hôte des 9ès Jeux de la francophonie. La compétition se tiendra du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa.

Reportée par deux fois à cause de la crise sanitaire, la 9e édition des Jeux de la Francophonie se tiendra du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Plusieurs nations africaines vont prendre part à cette compétition sportive et culturelle.

Le Bénin sera également de la partie avec notamment les Guépards juniors. La délégation a d’ailleurs quitté Cotonou ce lundi pour la capitale congolaise, selon les informations du journaliste Roméo Aklozo.

Logé dans un groupe assez relevé

De retour d’Abidjan où ils ont fini troisième à la Coupe UFOA B U20 derrière le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire, les jeunes Guépards vont devoir encore se surpasser pour espérer aller loin dans cette compétition. Les poulains du coach Mathias Déguénon sont en effet logés dans le groupe C, aux côtés du Sénégal, de la Mauritanie et du Cameroun.

Les Béninois affronteront les Lionceaux de la Téranga le vendredi 28 juillet à 10h, puis les Mourabitounes le dimanche 30 Juillet à 14h et enfin les Lionceaux Indomptables le mardi 1er Août à 16h au premier tour.

La liste des 20 joueurs retenus

GARDIENS

1. KARIM RAHMAN AZIZ (DADJÈ FC)

2. BENTTO DAVID WONDER (AS POLICE)

DÉFENSEURS

3- MALIK KADER BARKA(DAMISSA FC)

4. Oourou TAMIMOU (ASPAC)

5. SAKAMAO RABIOU (ASPAC)

6. MOUMINI RACHID (AYÉMA FC)

7. MOULEIRO GABRIEL (DYNAMO D’ABOMEY)

8. YAI KOLADE ESTACHE (USS KRAKE)

9. AKAKPO RENÉ (REQUINS)

MILIEUX

10. ATTIDJIKOU SAMADOU (BANI GANSE FC)

11. MABOUMOU ALASSANE (COTON FC)

12. HASSANE IMOURANE (LOTO-POPO)

13. ADAM MOUZIL (DJEFFA FC)

14. ROUFAI SOHBOUR ATANDA (REQUINS)

ATTAQUANTS

15. TESSLIMINI OLATOUNDJI (FINLANDE/SJK AKATEMIA II)

16. VIGNINOU BIENVENU (LOTO-POPO)

17. HOUNKPE SOUMAILA (AS COTONOU)

18. AVOCEVOU AHOLOU GAEL (DREAMS/GHANA)

19. ISSIFOU FADIL TRAORÉ (BANI GANSE FC)

20. TCHETCHAO KARO DAVID (ASVO)

