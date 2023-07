Jeux de la Francophonie: 33 représentants togolais en RDC

Avant de s’envoler pour Kinshaha, les 33 ambassadeurs togolais aux neuvièmes jeux de la Francophonie, ont été reçus ce lundi par le ministre en charge de la Culture et son collègue des actions sociales.

La délégation togolaise, composée de 14 athlètes et 19 artistes talentueux, est prête à participer aux 9èmes Jeux de la Francophonie qui se dérouleront à Kinshasa, en République démocratique du Congo (RDC) du 28 juillet au 6 août prochains. Avant leur départ, les membres de la délégation ont reçu les encouragements chaleureux des ministres en charge de la Culture et de l’Action sociale.

C’est à travers une cérémonie solennelle tenue à la grande salle de réunion du stade de Kégué, que le drapeau national a été remis aux ambassadeurs du pays. Pour l’occasion, le ministre de la Culture et du Tourisme, Dr Kossi Gbenyo Lamadokou, a exprimé ses vœux de succès et appelé les artistes et athlètes à défendre avec honneur, dignité, dévouement et détermination le drapeau togolais, pour que brille l’image du Togo face aux autres nations de la francophonie.

- Publicité-

Pour rappel, les Jeux de la Francophonie, organisés tous les 4 ans sous l’égide de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), sont une compétition multisports et un ensemble de concours culturels, qui promettent des moments de célébration, de compétition et d’échange entre les nations participantes.

Articles similaires