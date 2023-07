Jeux de la Francophonie 2023: les Guépards béninois finalement dans le groupe A

Initialement logé dans le groupe C au côté notamment du Sénégal, le Bénin héritera finalement du groupe A à la 9è édition des Jeux africains de la Francophonie qui aura lieu à Kinshasa en RDC.

Reportée par deux fois à cause de la crise sanitaire, la 9e édition des Jeux de la Francophonie se tiendra du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Plusieurs nations africaines vont prendre part à cette compétition sportive et culturelle.

Egalement de la partie, le Bénin a été logé dans le groupe C aux côtés du Sénégal, de la Mauritanie et du Cameroun. Mais suite au désistement de plusieurs pays à ce tournoi, les Guépards U20 ont été finalement relogés dans le groupe A. Les Béninois juniors croiseront désormais les crampons avec la nation hôte et le Mali au premier tour.

- Publicité-

Il faut dire que neuf équipes vont désormais prendre part au tournoi de football des U20. Ainsi trois groupes de trois pays animeront les phases de poule. Les Guépards U20 joueront leur premier match face aux Léopards U20 le 28 Juillet à partir de 20h. Ensuite le Bénin va affronter le Mali pour leur deuxième et dernier match de groupe le Mardi 1er Août à 15h.

Avec ce nouveau format de la compétition, les premiers des trois (03) groupes ainsi que le meilleur 2e vont se qualifier pour les demi-finales. Pour rappel Mathias Déguénon et ses poulains sont dans la capitale congolaise depuis ce mardi 25 Juillet.

Les groupes:

Groupe A

- Publicité-

RD Congo (hôte)

Bénin

Mali

Groupe B

Sénégal

Congo

Burkina Faso

- Advertisement -

Groupe C

Cameroun

Niger

Liban.

Articles similaires