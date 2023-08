Jeux de la Francophonie 2023: le Burkina Faso retrouve le Bénin en demi-finale

Victorieux du Congo (1-0) mercredi, à l’occasion de la troisième journée de phase de groupe des Jeux de la Francophonie, le Burkina Faso affrontera le Bénin en demi-finale.

On connait désormais toutes les équipes qualifiées pour le dernier carré des Jeux de la Francophonie 2023. Logé dans le groupe B, le Burkina Faso a arraché son billet pour les demi-finales après sa victoire du mercredi face au Congo.

Déjà tombeurs du Sénégal (1-0) le weekend dernier, les Etalons juniors ont pris le dessus sur les Diablotins Rouges hier soir (1-0). Un deuxième succès consécutif des Burkinabè qui finissent premiers de leur poule et qui affronteront les Guépards U20 du Bénin, premiers du groupe A.

Neutralisé d’entrée par le Liban (1-1), le Cameroun a dominé le Niger (1-0) lors de sa deuxième sortie. De son côté, le Mena a balayé l’équipe libanaise (5-0) mercredi. Conséquence, les Camerounais et les Nigériens sont qualifiés pour les demi-finales. Les deux équipes s’affronteront pour une place en finale. A noter que les rencontres des demi-finales sont prévues pour ce vendredi à Kinshasa en RDC, hôte de cette 9è édition des jeux de la Francophone.

Résultats de la phase des groupes



Le 28 juillet 2023

A : RDC 0-2 Bénin

Le 29 juillet 2023

B : Sénégal 2-2 Congo

C : Cameroun 1-1 Liban

Le 30 juillet 2023

A : RDC 3-0 Mali (forfait)

Le 31 juillet 2023

B : Sénégal 0-1 Burkina Faso

C : Cameroun 1-0 Niger

Le 01 août 2023

A : Mali 0-3 Bénin (forfait)

Le 02 août 2023

C : Liban 0-5 Niger

B : Burkina Faso 1-0 Congo



Classement



Groupe A

Bénin 6 points✅

RDC 3 points❌

Mali 0 point ( retiré )

Groupe B

Congo 1 point❌

Sénégal 1 point❌

Groupe C

Cameroun 4 points✅

Niger 3 points✅

Liban 1 point ❌

Demi-finales

Vendredi 04 août 2023

Bénin (1er A) vs Burkina Faso (1er B)

Cameroun (1er C) vs Niger ( meilleur 2è).

