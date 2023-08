Jeux de la Francophonie 2023: le Bénin qualifié en demi-finale sans jouer

🔴 Au terme d’un match fou, les Lions U20 s’imposent face au Niger (1-0) dans le cadre de leur dernier match de poule et prennent la tête du groupe C avec 4 points.

But signé Ahmed Montapon.

Le Cameroun fait un grand pas vers les demi-finales des Jeux de la Francophonie… pic.twitter.com/KbEARSnRFO