Jeux de la Francophonie 2023: Bénin-Burkina ce vendredi pour une place en finale

Le Bénin et le Burkina Faso s’affrontent ce vendredi à Kinshasa, dans le cadre des demi-finales des Jeux de la Francophonie en RDC. Un choc décisif pour les deux formations qui rêvent de disputer la finale.

Les demi-finales des Jeux de la Francophonie sont à l’honneur ce vendredi avec deux rencontres au programme. Si le Cameroun et le Niger, colocataires du groupe C, vont se retrouver pour un nouveau round, l’autre rencontre opposera le Bénin au Burkina Faso.

Qualifiés pour le dernier carré sans jouer une minute, l’adversaire malien ayant déclaré forfait, les Guépards sortent d’une phase de poule réussie avec notamment une victoire logique contre l’hôte congolais (2-0). De leur côté, les Etalons U20 ont pris le dessus sur le Sénégal (1-0) et le Congo (1-0) pour valider leur ticket pour les demi-finales.

Ce choc ouest africain s’annonce donc épique avec les deux formations qui rêvent de décrocher le trophée. « Notre objectif en venant à Kinshasa, c’est d’aller toucher le trophée et prendre la médaille d’or. On a eu le tournoi d’Abidjan qui nous a permis de nous préparer. Face à la République Démocratique du Congo, les jeunes sont bien rentrés dans la compétition et c’est avec ce moral que nous allons aborder les autres matchs. Il faut rester concentré«, avait d’ailleurs déclaré Mathias Déguénon, l’entraineur de la team Bénin.

Une ambition partagée du côté des Burkinabé qui rêvent de se rattraper après avoir perdu la finale de la Coupe des Nations UFOA B U20 en Côte d’Ivoire. Rendez-vous donc cet après-midi à partir de 16 heures pour le verdict.

