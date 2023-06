Jeux Africains de plage: le Sénégal éparpille le Kenya (12-1) en Beach Soccer

Présent à Hammamet en Tunisie, dans le cadre des Jeux Africains de plage, le Sénégal a maltraité le Kenya (12-1), mardi, pour son premier match dans la discipline Beach Soccer.

Dominant des le premier tiers (3-0), Mamadou Diallo a pu, dans le match, faire tourner son banc et donner l’opportunité aux nouveaux de disputer cette première rencontre. 12 buts au final dont un quadruplé de Mamour Diagne, des doublés de Mandione Laye et Jean Alpha Diouf. Ce dernier est une nouvelle recrue de la tanière a l’image de Moctar Koite qui a aussi marqué un but. Ousseynou Faye a corsé l’addition.

Une démonstration de force du Sénégal, qui lance un signal fort pour la reconquête du titre. Les Lions affronteront Madagascar et la Tanzanie lors de leurs prochaines sorties.

