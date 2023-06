«J’essaye de faire le maximum mais on me dit que je suis un flop», Nicolas Pepe sur son cuisant échec à Arsenal

Handicapé par des blessures et ses prestations mitigées, Nicolas Pépé n’a jamais su s’imposer à Arsenal depuis son arrivée en fanfare à Londres en 2019. Un cuisant échec pour l’attaquant ivoirien qui met sa mésaventure chez les Gunners sur le dos d’une mauvaise intégration.

De retour d’un prêt à l’OGC Nice, Nicolas Pépé ne devrait pas rester à Arsenal la saison prochaine. L’attaquant ivoirien ne semble pas entrer dans les plans de Mikel Arteta. Il est actuellement sur le marché des transferts, bien qu’il aurait souhaité rester à Arsenal et prouver sa valeur.

Arrivé en fanfare chez les Gunners en 2019 en provenance de Lille, le buteur des Eléphants n’a jamais su rentabiliser les millions d’euros décaissés par ses patrons londoniens pour le transférer du Losc. Abonné à l’infirmerie, avec un joueur souvent blessé, le natif de Mantes-la-Jolie ne s’illustrait pas non plus positivement pour ses rares entrées en jeu. De titulaire indiscutable, l’attaquant de 28 ans est devenu un ami inséparable du banc londonien.

Une mésaventure que Nicolas Pépé met sur le dos de sa difficulté à s’adapter à ce nouvel environnement, avec la barrière linguistique qui a été un vrai souci pour lui. « Tu vas dans un club, tu parles même pas anglais donc t’as la pression. Premier entraînement, le coach ne parle pas français, je me disais comment je vais faire », a-t-il révélé dans une interview à Colinterview et relayée par Africafootunited.

« Franchement, je suis arrivé je me sentais perdu, les entraînements je comprenais pas grand-chose non plus, j’étais perdu. Le premier match, j’écoute le plan de jeu et je comprends rien… J’essaye de faire le maximum mais on me dit que je suis un flop », a-t-il ajouté.

Alors que Arsenal cherche une voie de sortie pour son joueur, sous contrat jusqu’en 2024, avec une vente cet été, Nicolas Pépé pourrait filer en Arabie Saoudite. Une destination qui ne serait pas si surprenante au regard des nombreux départs vers le championnat saoudien enregistrés ces derniers mois. Karim Benzema, N’Golo Kanté, Kalidou Koulibaly ou encore Edouard Mendy ont rejoint la Saudi Pro League qui a déjà dans ses rangs le Portugais Cristiano Ronaldo, arrivé l’hiver dernier à Al Nassr pour 200 millions d’euros.

Mais si Nicolas Pépé doit quitter Arsenal, les Gunners devront accepter de perdre une grande partie des 80 millions d’euros déboursés en 2019 pour le signer. L’international ivoirien ne vaut plus que 22 millions d’euros actuellement sur le marché. Cette saison, lors de son prêt à l’OGC Nice, Pépé n’a inscrit que 8 buts pour 1 passe décisive entre la Ligue 1 et la Ligue Europa.

