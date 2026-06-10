Jérôme Barella : ses deux filles mineures ont été déscolarisées

Lyhanna , collégienne de 11 ans, a été retrouvée morte le 4 juin dans un silo agricole désaffecté à Puycasquier (Gers). L’homme mis en examen dans ce dossier, Jérôme Barella , 41 ans, est poursuivi pour l’enlèvement et le meurtre de la fillette ; son domicile familial a été placé sous scellés et ses enfants mineures ont été retirées de l’école et confiées à leur mère.

L’identification du corps a été confirmée après expertise médico-légale, selon les éléments disponibles. La découverte, intervenue au terme de plusieurs jours de recherches, a entraîné l’ouverture d’une procédure judiciaire qui a abouti à la mise en examen du suspect pour des faits de très grande gravité.

Selon le service Police-Justice de BFM TV, les deux filles de M. Barella ont été déscolarisées depuis les événements et vivent désormais chez leur mère. Le logement familial, situé à quelques kilomètres de Fleurance, a été scellé par les enquêteurs pour permettre les investigations techniques et la préservation des lieux.

Gérald Darmanin présente ses excuses à la télévision

Interrogé en direct par Anne‑Claire Coudray, le garde des Sceaux Gérald Darmanin a reconnu des « défaillances » au sein de l’institution judiciaire dans le suivi des dossiers liés au suspect. Le ministre a déclaré : « L’institution judiciaire que je représente a pour but de protéger les Français et notamment les plus vulnérables, donc les enfants. Aujourd’hui, l’institution judiciaire n’a pas su protéger cette petite fille. J’en tirerai toutes les conséquences, et au nom de la Justice, comme ministre, je veux présenter mes excuses à cette famille et aux Français qui sont légitimement choqués. »

Lors de cette intervention, M. Darmanin a admis l’existence de manquements « dans l’organisation du service public de la justice », exprimant la nécessité d’un examen des circuits de traitement des plaintes et des mesures de protection des victimes. Le ministre a ainsi placé la question du suivi judiciaire au cœur des réactions publiques suscitées par l’affaire.

L’affaire a également ravivé l’attention sur le passé judiciaire du mis en examen : plusieurs plaintes avaient été déposées antérieurement à l’encontre de Jérôme Barella, selon les sources médiatiques liées au dossier. Les éléments déjà portés à la connaissance des enquêteurs ont conduit aux mises en œuvre d’actes d’enquête et à la saisie de la justice pénale.

La famille de la victime a annoncé des obsèques prévues pour un vendredi à venir, selon les communiqués rendus publics. Parallèlement, des manifestations de recueillement et des rassemblements ont eu lieu lundi 8 juin dans plusieurs villes de France pour rendre hommage à Lyhanna.