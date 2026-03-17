Jérémy Frérot n’a pas quitté les Landes depuis sa séparation d’avec Laure Manaudou

Le 17 mars 2026 , le chanteur français Jérémy Frérot célèbre ses 36 ans. Révélé au grand public au début des années 2010, d’abord au sein du duo Fréro Delavega, il s’est imposé en solo avec des titres et des albums qui lui ont valu une solide assise dans la chanson française contemporaine.

Né en 1990 à Bruges, Jérémy Frérot s’est fait connaître avec Florian Delavega après leur passage sur The Voice : La Plus Belle Voix en 2013. Le duo, porté par un univers folk et pop acoustique, a enchaîné albums et concerts entre 2011 et 2017 avant d’annoncer sa séparation pour laisser place à des projets individuels.

Passé au solo en 2018, il publie le single Revoir puis l’album Matriochka. Ses deux premiers albums lui ont chacun valu un disque d’or. Sa musique, souvent qualifiée de sensible et introspective, mêle pop, textures électroniques légères et sonorités organiques. En 2024, il publie notamment le titre Adieu, chanson directement inspirée d’un épisode majeur de sa vie personnelle.

Parcours, vie familiale et ancrage régional

La vie personnelle de Jérémy Frérot a été particulièrement suivie du public lorsqu’il s’est lié à l’ancienne nageuse olympique Laure Manaudou au début de l’année 2015. Le couple s’est marié le 12 mai 2018 dans les Landes, lors d’une cérémonie tenue au domaine de Petiosse, à Saint-Julien-en-Born.

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Leur famille s’est agrandie avec la naissance de leur premier fils, Lou, le 18 juillet 2017, puis de Sacha le 9 janvier 2021. Après plusieurs années de vie commune, Jérémy Frérot et Laure Manaudou annoncent leur séparation le 21 avril 2024, information rendue publique par les intéressés, qui ont choisi de gérer cette rupture avec discrétion.

Le chanteur a reconnu que la chanson Adieu faisait écho à cette période : selon ses déclarations, le texte restitue presque mot pour mot la manière dont il a expliqué la séparation aux enfants, en précisant que « papa et maman restent amis et on va rester une équipe ». Les deux parents poursuivent l’éducation de leurs enfants dans un climat décrit comme apaisé.

Attaché au Sud-Ouest, Jérémy Frérot vit toujours dans les Landes et le bassin d’Arcachon. Il y a écrit une grande partie de son troisième album, Gamin des sables, nourri par l’océan et les paysages locaux, et y a développé des activités entrepreneuriales. Parmi elles figure le restaurant Gamins des Sables, présenté comme un lieu mêlant beach bar convivial et carte axée sur les produits de saison.

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