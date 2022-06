Ghislaine Maxwell a été condamnée à 20 ans de prison pour trafic de filles mineures ce mardi 28 juin 2022 après avoir présenté ses excuses à ses victimes face à face alors qu’elle s’exprimait devant le tribunal.

La mondaine britannique Ghislaine Maxwell, 60 ans a été reconnue coupable de cinq chefs d’accusation pour avoir recruté et formé quatre filles à avoir des relations sexuelles avec Epstein , alors son petit ami, entre 1994 et 2004. Avant de prononcer la peine de 20 ans contre l’ex femme de Jeffrey Epstein, le juge Nathan a résumé les cas de plusieurs des victimes, dont Jane et Kate.

« La peine que j’impose doit refléter la gravité de la conduite de Mme Maxwell. Une peine substantielle enverra un message sans équivoque que ceux qui se livrent à des abus sexuels et à la traite de victimes mineures seront tenus responsables par la loi. La primauté du droit exige, et ce tribunal convient, que, que vous soyez riche ou puissant ou totalement inconnu, personne n’est au-dessus de la loi. », a confié le juge Nathan.

Pour lui, il est important de souligner que bien qu’Epstein ait été au cœur de ce stratagème criminel, Mme Maxwell n’est pas punie à la place d’Epstein ou en tant que mandataire d’Epstein. Elle a qualifié les crimes d’« odieux et prédateurs ».

Les victimes du couple malade, dont Virginia Guiffre, ont publié plus tôt dans la journée des déclarations d’impact de la victime qui ont ensuite été lues devant le tribunal. Une autre femme a admis qu’elle envisageait de sauter dans des eaux infestées de requins pour éviter d’être à nouveau violée par le vil pédo.

Plus tôt cette année, son frère Ian Maxwell a défendu sa sœur trafiquante s3xuelle dans un documentaire d’ ITV . « C’est tout simplement faux. J’ai consacré beaucoup de mon temps, tout comme mes frères et sœurs, à aider Ghislaine. Nous la croyons. Nous l’aimons et nous espérons qu’elle obtiendra la justice qu’elle mérite vraiment. », a-t-il témoigné.