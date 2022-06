Jeffrey Epstein: jusqu’à 55 ans de prison requis contre son ex Ghislaine Maxwell

Ghislaine Maxwell pourrait écoper jusqu’à 55 ans de prison pour son rôle dans le trafic de filles mineures pour son ex-petit ami Jeffrey Epstein, selon les procureurs.

La mondaine britannique Ghislaine Maxwell devrait passer au moins 30 ans en prison pour son implication dans l’abus s3xuel d’adolescentes sur une période de 10 ans par son ancien petit ami, le financier Jeffrey Epstein. Selon les procureurs, elle risque entre 30 et 55 ans de prison, conformément aux directives fédérales en matière de détermination de la peine. Ils ont fait leurs recommandations au juge qui présidera le mardi une audience de détermination de la peine devant le tribunal fédéral de Manhattan.

Maxwell, 60 ans, complice de Jeffrey Epstein, a été reconnu coupable de cinq chefs d’accusation sur six en décembre dernier, dont le trafic sexuel d’un mineure, la plus jeune victime qui est une jeune fille de 14 ans, transportant un mineur avec l’intention de se livrer à des activités sexuelles criminelles et trois chefs d’accusation connexes de complot, et encourt un maximum de 55 ans de prison.

La défense plaide pour une peine plus clémente

Lors du procès qui a duré un mois, quatre femmes ont témoigné avoir été maltraitées à l’adolescence. Maxwell a demandé une peine plus clémente de seulement quatre ans et trois mois de prison, arguant qu’elle est un bouc émissaire en tant que mandataire des crimes d’Epstein. Ses documents juridiques ont affirmé qu’aider à lancer la Clinton Global Initiative (CGI) démontrait qu’elle avait un «désir de faire le bien dans le monde».

Les avocats de la défense ont déclaré la semaine dernière dans un mémoire sur la peine qu’elle ne devrait pas passer plus de cinq ans en prison. ‘Ms. Maxwell a toujours travaillé dur. Ses nombreuses réalisations éducatives, professionnelles et professionnelles incluent devenir technicienne médicale d’urgence (EMT), pilote d’hélicoptère, pilote de submersible, banquière; partenariat avec la Cleveland Clinic pour établir une plate-forme de télémédecine permettant aux personnes vivant dans des régions éloignées d’obtenir un traitement médical de qualité ; aider à développer la Clinton Global Initiative; et soutenir une variété d’organisations caritatives et à but non lucratif », indique le document.

La défense précise que Maxwell n’est pas une «héritière, une méchante ou une mondaine insipide». Mais les procureurs ont déclaré que Maxwell avait joué un « rôle déterminant dans les horribles abus s3xuels de plusieurs jeunes adolescentes » entre 1994 et 2004 dans certaines des résidences somptueuses d’Epstein. Ils ont qualifié ces crimes de « monstrueux ».

« Ce dommage ne pourra jamais être réparé, mais il peut être pris en compte dans l’élaboration d’une peine juste pour les crimes de Maxwell », ont-ils ajouté. Maxwell sera condamnée mardi prochain et pourrait passer une grande partie du reste de sa vie en prison.