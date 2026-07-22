Jean-Yves Lafesse : la drôle d’histoire derrière son nom de scène

Le 22 juillet 2026 marque le cinquième anniversaire de la disparition de Jean-Yves Lafesse, humoriste français emblématique disparu en 2021 des suites de la maladie de Charcot. Connu et reconnu pour ses nombreux canulars téléphoniques et ses caméras cachées, il continue de faire rire le public grâce à ses œuvres diffusées et partagées encore largement aujourd’hui. Derrière ce nom de scène devenu incontournable se trouve une histoire peu connue, liée à son passé de footballeur et à une anecdote insolite qui donna naissance à son pseudonyme.

Jean-Yves Lafesse est en réalité le pseudonyme de Jean-Yves Charles Lambert, né le 13 mars 1957 à Pontivy, dans le Morbihan. Il grandit en Bretagne et nourrit dès son plus jeune âge une forte passion pour le football. Il joue notamment comme arrière droit au Stade pontivyen jusqu’à l’âge de 16 ans, avant de s’orienter vers une carrière dans les médias et l’humour, d’abord à la radio, puis à la télévision. Le fameux nom “Lafesse” ne résulte pas d’une stratégie marketing réfléchie, mais d’un choix fait sur un coup de tête, lors d’une soirée entre amis. L’artiste cherchait un nom qui le fasse rire et s’ancre dans un souvenir personnel, ce qu’il a rapidement trouvé.

Ce pseudonyme est directement inspiré de sa carrière sportive. Lors de ses années de football, Jean-Yves inscrivit un unique but officiel lors d’une compétition. Ce but est resté dans les mémoires pour son caractère improbable : sur un corner, il s’élance dans la surface adverse pour une reprise de volée spectaculaire. Mais son geste est manqué, et le ballon finit par toucher sa fesse gauche avant de finir au fond des filets. Il racontait lui-même cet épisode avec autodérision : « Je me troue sur la reprise de volée, complètement. Le ballon touche ma fesse gauche. Et but… » Cette scène burlesque a inspiré directement le choix de son pseudonyme, “Lafesse”.

Un pseudonyme aux racines bretonnes

Cette anecdote aurait pu rester un simple souvenir humoristique, mais le destin a réservé une surprise supplémentaire à Jean-Yves Lafesse. Après avoir adopté ce nom, il a découvert qu’en langue bretonne, “Lafesse” signifie « la foi ». Ce double sens a beaucoup amusé l’humoriste, qui avait choisi son nom de scène pour son côté absurde. Cette connotation culturelle ajoutait une dimension supplémentaire à son pseudonyme, renforçant son lien avec sa région natale, la Bretagne.

En effet, Jean-Yves Lafesse revendiquait un attachement fort à ses racines bretonnes, ce qui se reflète aussi dans son parcours personnel. Après avoir vécu plusieurs années à Paris et multiplié les expériences professionnelles, il est revenu s’installer à Vannes en 2019. Là, il a collaboré avec France Bleu Breizh Izel, où il proposait, en compagnie de son frère, des contes humoristiques mêlant tradition locale et comédie. Cette période marque un retour aux sources, dans l’esprit de l’humoriste qui restait profondément attaché à sa région d’origine.

Le pseudonyme Jean-Yves Lafesse a accompagné toute sa carrière, débutant dans les années 1980 sur Radio Carbone 14, où il perfectionne ses canulars téléphoniques. Il en réalisera plus de deux mille en poursuivant ensuite sur Radio Nova. La télévision lui offrira une notoriété nationale entre 1993 et 1997 à travers ses apparitions dans “Nulle Part Ailleurs” sur Canal+. Ses séquences farfelues, caractérisées par un auriculaire simulant un micro, ses interventions absurdes auprès de passants, et sa célèbre phrase “Pourvu que ça dure !”, deviendront cultes.

Jean-Yves Lafesse précisait souvent que le but de ses sketches n’était pas de ridiculiser ses cibles, mais de raconter une histoire drôle : « Je fais du comique social, sans chercher à nuire. Juste à faire un bon gag. » Son pseudonyme est devenu bien plus qu’un simple nom de scène, mais une véritable marque associée à un style d’humour absurde, à son talent d’improvisation et à sa capacité à embarquer des anonymes dans des situations invraisemblables.

Cinq ans après sa mort, la popularité de Jean-Yves Lafesse demeure intacte. Ses bandes humoristiques continuent d’être rediffusées et largement partagées sur les réseaux sociaux, conservant vivante la mémoire d’un artiste dont le nom est, peu ou prou, l’écho d’un but marqué… grâce à une fesse.