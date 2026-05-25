Jean-Paul Gaultier vit toujours dans le Marais avec sa « première muse » Nana

24 avril 2026 : Jean‑Paul Gaultier fête ses 74 ans . Dans son appartement du Marais, le couturier surnommé depuis toujours « l’enfant terrible de la mode » conserve une fidélité discrète à un lieu et à un objet : son ours en peluche Nana , qu’il considère comme sa première muse et qui l’accompagne depuis l’enfance.

Installé au cœur historique et artistique du Marais, Gaultier a fait de ce logement un espace à la fois intime et créatif. L’appartement, décrit par le créateur comme « éclectique », mêle souvenirs, pièces de collection et éléments de ses propres créations, offrant un aperçu de son univers personnel loin des projecteurs des podiums.

Dans ce refuge parisien, chaque objet possède une histoire. Des papiers peints qu’il conçoit lui‑même habillent parfois les murs, tandis que meubles, tissus et pièces décoratives signées ou imaginées par le couturier cohabitent. « J’ai des projets avec des papiers peints de la nouvelle collection. C’est très pratique d’avoir une collection pour soi », déclarait‑il, soulignant l’aspect expérimental de son intérieur.

Un refuge parisien à l’image d’un créateur libre

La chambre reste l’espace préféré de Jean‑Paul Gaultier, un lieu de simplicité dans un appartement foisonnant. Il confie aimer prendre son petit déjeuner au lit en regardant les informations à la télévision, geste quotidien qui tranche avec l’image spectaculaire associée à son travail. Cet intérieur intime accueille également des pièces et objets témoins de sa longue carrière.

Au centre de cet univers figure Nana, l’ours en peluche devenu icône personnelle. Transformée par les soins du créateur au fil des années, la peluche porte des traces de cette imagination : maquillages hérités d’une grand‑mère et formes féminines ajoutées par le jeune Gaultier. « Il a toujours été une femme pour moi », racontait‑il, évoquant la figure hybride de Nana entre enfance, cinéma et féminité.

Pour Gaultier, Nana symbolise une matrice de travail avant même l’apparition de ses célèbres corsets et silhouettes audacieuses : elle illustre la fusion des genres et la liberté esthétique qui caractérisent son œuvre. L’ours apparaît ainsi comme un matériau créatif et un référent constant dans son processus de création.

L’appartement est également décrit comme un cabinet de curiosités : œuvres d’art, objets anciens, souvenirs de défilés et pièces issues de collaborations forment un agencement que le couturier qualifie de « bordéliquement ordonné ». Chaque élément alimente son inspiration, qu’elle provienne d’un film, d’une pièce de théâtre, d’une image télévisée ou d’une simple balade dans la rue.

Son rapport à l’espace illustre cette démarche : rideaux, portes et objets quotidiens se transforment en supports d’expérimentation. « On peut les utiliser de manière inattendue », affirme Jean‑Paul Gaultier, fidèle à son goût pour le détournement et la réinvention.