Camille Cerf et Diane Leyre lancent une collection capsule avec Cupshe

Camille Cerf et Diane Leyre signent une collection capsule printemps/été 2026 avec la marque américaine Cupshe : 90 pièces — dont maillots de bain, robes et pantalons — déclinées du 36 au 46 et proposées entre 31,90 € et 45,90 €, pensées pour allier confort, style et inclusivité pour toutes les morphologies.

Après des collaborations précédentes avec Olivia Culpo puis Maddy Burciaga, Cupshe poursuit sa stratégie de partenariats avec des visages connus pour promouvoir des lignes accessibles et faciles à porter. L’enseigne mise sur des silhouettes épurées et des matières légères afin de proposer un vestiaire d’été modulable, du farniente à la plage jusqu’à un dîner en bord de mer.

La capsule comprend principalement des maillots de bain, mais aussi des robes légères et des pantalons aux coupes flatteuses. Les modèles privilégient des tissus respirants et des coupes pensées pour tomber naturellement, selon la présentation de la collection ; l’objectif affiché est de proposer des pièces qui « mettent en valeur sans compliquer la vie ». Le prix unitaire oscille entre 31,90 € et 45,90 € et la gamme comporte 90 références, disponibles sur le site de Cupshe.

Une collection pensée pour toutes les femmes

Pour incarner cette nouvelle offre, Cupshe a choisi deux anciennes Miss France : Camille Cerf (Miss France 2015) et Diane Leyre (Miss France 2022). Les deux ambassadrices prêtent à la campagne publicitaire une image solaire et accessible, en accord avec l’esthétique revendiquée par la marque. Le duo illustre l’idée d’un été convivial et élégant, reprenant l’esprit « vacances entre copines » évoqué par Camille Cerf.

Camille Cerf explique que la conception des pièces s’est faite à partir de son expérience personnelle : « Je me suis demandé ce que j’avais envie de porter et dans quoi je me sentirais bien. Depuis ma grossesse, j’ai appris à aimer et à mettre en valeur mes nouvelles formes ». Elle précise également une préférence pour la pièce une, plus confortable et, selon elle, plus chic après la maternité.

La collection met l’accent sur l’adaptabilité : chaque modèle, qu’il s’agisse d’un une-pièce ou d’un bikini, a été pensé pour flatter différentes morphologies, en jouant sur la couleur, la coupe et les finitions. Les propositions stylistiques puisent leur inspiration dans les étés du sud et le glamour de la Côte d’Azur, selon les explications fournies par les égéries.

Les pièces sont commercialisées en tailles européennes allant du 36 au 46. Les prix annoncés pour la capsule printemps/été 2026 s’échelonnent entre 31,90 € et 45,90 €, avec l’ensemble de la collection accessible via la boutique en ligne de Cupshe.