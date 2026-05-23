Ronisia dévoile le secret de ses cheveux ultra-lisses et brillants

Ce jeudi 23 avril 2026, la quatrième édition des Flammes, diffusée sur France 4, a offert un temps fort musical marqué par la prestation spectaculaire de Ronisia et son sacre dans la catégorie « Morceau R&B de l’année ». La chanteuse de 26 ans a ouvert la soirée avec son single « Solide », enchaînant une chorégraphie énergique avant de quitter la scène sur une moto, et a accepté d’ouvrir les coulisses pour dévoiler sa préparation capillaire en tant qu’ ambassadrice de la nouvelle gamme Keratin Liss de la marque Garnier .

Sur la scène de la Seine Musicale, la performance visuelle a autant compté que l’interprétation : chevelure parfaitement lisse et mise en forme, mouvements chorégraphiés et adaptation aux conditions d’un direct télévisé ont été autant d’enjeux relevés par l’artiste. Ronisia a expliqué ce parti pris esthétique : « J’ai choisi de miser sur cette chevelure raide pour performer », un choix de style en cohérence avec l’identité visuelle de son numéro.

Dans les coulisses, la préparation capillaire a été présentée comme une étape cruciale pour garantir tenue et éclat sous les projecteurs. La chanteuse a détaillé sa routine et les produits de la gamme Keratin Liss utilisés pour maintenir un rendu lisse et brillant tout au long de la soirée, précisant pourquoi ces soins sont devenus des éléments centraux de son rituel avant scène.

Les soins Keratin Liss utilisés par Ronisia

La gamme Keratin Liss, présentée par la marque comme basée sur un complexe enrichi en kératine végétale et en huile d’argan, vise un lissage intense de la fibre capillaire tout en apportant protection contre l’humidité. Dans la pratique, Ronisia a combiné trois produits identifiés dans sa routine : le Shampooing Kératine Liss, le Masque Kératine Liss et le Spray lissant Diamond Liss.

Selon les indications fournies, le Shampooing Kératine Liss nettoie en douceur tout en contribuant au lissage de la fibre et promettrait jusqu’à trois jours de cheveux lisses avec une brillance amplifiée. Le Masque Kératine Liss est décrit comme un soin en profondeur destiné à discipliner les longueurs et à prolonger l’effet lisse tout en offrant une barrière contre l’humidité, utile notamment dans des conditions de scène impliquant chaleur et transpiration.

Le Spray lissant Diamond Liss joue un rôle fonctionnel pour la performance : présenté comme un thermo-protecteur actif jusqu’à 230°C, il est aussi signalé pour offrir une tenue brillante prolongée — une promesse qui, dans le récit de l’artiste, a permis de conserver un rendu net. Ronisia affirme : « Pour avoir des cheveux toujours brillants et pleins de santé, j’utilise le Spray Diamond Liss ».

Avant son passage, elle a rappelé l’importance d’utiliser des produits de qualité dans un milieu où les coiffures se succèdent, et a insisté sur l’accessibilité de la gamme : « Ces soins sont devenus indispensables. Il faut utiliser des produits de qualité. Qu’on porte ses cheveux au naturel ou des perruques, il faut prioriser la qualité ».