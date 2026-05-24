Appareil ingénieux pour transformer tous vos ingrédients en desserts glacés

Freezi , la nouvelle machine de Moulinex, promet de transformer n’importe quelle préparation en dessert glacé en quelques minutes, jouant sur textures et températures pour renouveler la façon de consommer des desserts cet été. Pensée pour créer glaces, granités, milkshakes et cocktails givrés à partir d’ingrédients courants — fruits frais, laits végétaux, yaourts ou coulis maison — cette innovation mise sur la rapidité et la précision des textures grâce au concept « From Blend to Freeze ».

Plutôt que de se limiter à une simple sorbetière, Freezi se présente comme un appareil multifonction capable d’adapter la consistance des préparations : glace à l’italienne, granité rafraîchissant, milkshake onctueux ou cocktail givré. L’appareil propose cinq programmes automatiques conçus pour stabiliser les textures et offrir un rendu proche de celui d’un professionnel, selon les formats sélectionnés.

La promesse de Moulinex repose aussi sur la capacité et la rapidité : Freezi transforme une base mixée en texture glacée en moins de 30 minutes et accepte des volumes allant jusqu’à 1 litre pour une crème glacée ou 1,4 litre pour une boisson glacée, ce qui en fait un appareil pensé pour le partage.

From Blend to Freeze : un duo pensé pour maîtriser les bases et la congélation

Avant la congélation, la qualité de la base est déterminante. C’est à cet étage que s’inscrit le mini blender Blend Up, développé par Moulinex pour préparer les purées, laits végétaux, smoothies et bases de milkshake directement dans une bouteille. Compact mais puissant, ce blender affiche une puissance de 1 000 W et se destine à obtenir une texture homogène avant passage dans Freezi.

Blend Up intègre huit programmes automatiques et des lames en inox Powelix, caractéristiques mises en avant pour garantir un mixage efficace. Le petit appareil offre également des fonctionnalités pratiques : mode silencieux, nettoyage automatique et pièces compatibles lave-vaisselle, ce qui facilite son intégration dans le quotidien et le rend transportable une fois fermé.

Le principe marketing et fonctionnel repose sur l’articulation des deux unités : Blend Up prépare la matière première, Freezi transforme celle-ci à froid pour lui donner une texture stable et structurée. Moulinex présente ces deux appareils comme complémentaires, destinés à fonctionner en tandem pour couvrir l’ensemble du processus, du mixage à la dégustation.

Pour varier les présentations, Freezi fournit des embouts inclus permettant d’affiner le rendu final, tandis que la marque communique sur la praticité de l’appareil via une interface intuitive, un design compact et une fonction de nettoyage automatique. Les préparations obtenues se conservent en l’état durant des durées indiquées par le constructeur : jusqu’à 1 heure pour les glaces et jusqu’à 12 heures pour les boissons glacées.