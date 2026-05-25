Céline Dion de retour à Paris pour une résidence à La Défense Arena

Le choix de Paris et de la Défense Arena traduit la volonté de l’artiste de se rapprocher de son public européen après ses résidences à Las Vegas. L’annonce souligne l’importance symbolique de la capitale française dans la carrière de la chanteuse et la dimension européenne du projet, qui mobilise une infrastructure capable d’accueillir des spectateurs venus de toute l’Europe.

Cette résidence intervient après une période durant laquelle Céline Dion avait dû annuler des tournées en raison d’un diagnostic de syndrome de la personne raide. L’artiste s’apprête à retrouver la scène dans un format qui permet d’adapter le spectacle soir après soir, tout en tirant parti des moyens techniques et du cadre offert par l’enceinte choisie.

Inaugurée en 2017 et située à Nanterre dans les Hauts-de-Seine, La Défense Arena est une salle modulable pouvant atteindre une capacité de 40 000 spectateurs en configuration concert. Son architecture contemporaine et ses dispositifs techniques ont été mis en avant pour valoriser la puissance vocale de l’interprète et pour proposer une expérience scénique immersive.

Les caractéristiques acoustiques de l’enceinte visent à optimiser la diffusion du son et à restituer les nuances vocales. Les équipes artistiques ont conçu un spectacle sur mesure, en s’appuyant sur des systèmes de sonorisation de dernière génération et des équipements d’éclairage permettant de créer des ambiances spécifiques pour chaque titre.

Le format résidence offre la possibilité d’expérimenter des arrangements variables et d’adapter la scénographie selon les soirs, contrairement aux tournées classiques où l’uniformité est la norme. Les volumes généreux de la salle permettent l’emploi de projections monumentales, d’effets visuels et de jeux de lumière destinés à renforcer l’immersion du public.

Selon les informations diffusées, le programme proposera un mélange des grands succès de la carrière de Céline Dion et de titres issus de ses derniers albums, permettant aux spectateurs de retrouver des classiques tout en découvrant des interprétations repensées pour ce format.

L’installation de la résidence génère des retombées économiques notables pour la région : afflux de spectateurs, activité hôtelière, transports et restauration sont concernés. La Défense Arena bénéficie d’une bonne desserte par le RER A et la ligne 1 du métro, et des navettes spéciales sont prévues pour faciliter l’accès lors des soirées. La salle dispose également de nombreux points de restauration et de boutiques officielles où les fans peuvent acquérir des produits dérivés exclusifs de cette résidence.