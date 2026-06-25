Jean Dujardin et Alexandra Lamy : la série Un gars, une fille revient pour une nouvelle saison inédite

La série télévisée française culte « Un gars, une fille » va faire son grand retour sur le petit écran, près de vingt ans après la fin de sa diffusion originale. C’est la chaîne RMC Life, anciennement Chérie 25 et récemment acquise par le groupe CMA Média, qui a décidé de relancer cette émission emblématique de France 2, très populaire à son époque. Cette initiative s’appuie sur le succès des rediffusions diffusées en avant-soirée, qui rencontrent un fort taux d’audience et ont suscité l’intérêt du groupe pour une actualisation du programme.

La reprise de la série se concrétise par une commande d’une centaine d’épisodes inédits à Mediawan, société détentrice des droits de la série originale. Cette opération représente un investissement conséquent de plusieurs centaines de milliers d’euros. Si le concept de base est conservé, à savoir un regard humoristique et intime sur la vie de couple à travers ses disputes, tendresses et différences de caractères, les scénarios seront complètement réécrits pour s’adapter aux réalités contemporaines.

Le retour de « Un gars, une fille » s’appuiera donc sur de nouvelles mises en scène fictionnelles reflétant les évolutions des relations amoureuses actuelles. Cependant, il faut souligner que ni Jean Dujardin ni Alexandra Lamy, les acteurs emblématiques de la série, ne participeront à cette nouvelle version. Ce reboot mise sur un casting renouvelé pour incarner à nouveau les figures de Chouchou et Loulou.

Un nouveau duo pour incarner les personnages cultes de Jean Dujardin et Alexandra Lamy

L’enjeu principal de cette entreprise est la sélection des comédiens qui succéderont à Jean Dujardin et Alexandra Lamy, devenus des figures incontournables du paysage audiovisuel français grâce à leurs rôles dans la série originale. Pour incarner Loulou, RMC Life a choisi Gillian, un créateur de contenus très suivi sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme « Ton pote Gillian ». Ce dernier dénombre 1,2 million d’abonnés sur Instagram et près d’un million sur TikTok, où il publie régulièrement des saynètes humoristiques sur la vie de couple, parfaitement en phase avec l’esprit de la série.

Ces nouveaux épisodes s’adressent ainsi à une audience familière aux codes de la vie à deux, mais aussi habituée aux formats courts et viraux des réseaux sociaux. Gillian a reconnu la lourde responsabilité qui lui incombe, évoquant une « pression évidente », tout en assurant vouloir rester fidèle à l’âme de la série tout en y apportant une touche personnelle adaptée à sa génération. En revanche, le choix de l’acteur qui prêtera ses traits à Chouchou, personnage masculin principal, n’a pas encore été révélé par la chaîne.

Cette annonce a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, notamment via Maxime Guény, journaliste spécialisé, qui a partagé sur Twitter les grandes lignes du projet et présenté les ambitions de RMC Life pour ce retour très attendu.

Rester fidèle à l’esprit « Un gars, une fille » et raconter le couple d’aujourd’hui

Le fil conducteur de cette relance repose sur la volonté des producteurs de « raconter le couple d’aujourd’hui », un sujet considéré comme « intemporel ». Stéphane Sallé de Chou, responsable des divertissements chez CMA Média, a indiqué que le format d’origine sera maintenu avec des sketchs courts, rythmés, centrés sur les petites chamailleries du quotidien. Cependant, le contenu sera actualisé pour intégrer les nouvelles réalités des relations et des modes de vie des couples contemporains.

Les thèmes traditionnels de la série, tels que la vie à deux et les différences de caractère, resteront au cœur des scénarios, mais les situations seront inédites et refléteront les enjeux sociaux et culturels actuels. Cette orientation éditoriale veut conjuguer respect pour les fans de la première heure et attractivité pour un public plus jeune, notamment féminin, cible prioritaire de la chaîne.

RMC Life a d’ores et déjà enregistré une progression notable des audiences sur sa cible commerciale depuis sa transformation sous l’égide de CMA Média. La chaîne compte capitaliser sur le format et l’attrait des nouvelles plateformes de streaming et réseaux sociaux, où les épisodes courts peuvent rapidement devenir viraux, multipliant ainsi les opportunités de visibilité et de succès commercial. La diffusion de ces nouveaux épisodes est prévue pour la saison prochaine.