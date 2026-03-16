Bruno Salomone , comédien et figure de l’humour français, est décédé dimanche 15 mars 2026 à l’âge de 55 ans, après avoir été atteint d’une longue maladie, a annoncé son agent Laurent Grégoire dans un communiqué repris par l’AFP. L’annonce a été largement relayée sur les réseaux sociaux et dans la presse ce même jour, suscitant une vague d’hommages parmi ses proches et collègues.

Parmi les témoignages, Jean Dujardin, compagnon de route de longue date et ancien partenaire au sein de la troupe Les Nous Ç Nous, a publié un message émouvant sur son compte Instagram. Dans ce texte, l’acteur exprime son chagrin et évoque les souvenirs partagés, les rires et la profonde amitié qui liait les deux hommes.

Le décès de Bruno Salomone intervient alors que plusieurs figures du spectacle ont pris la parole pour rappeler son parcours et la solidité des liens qui l’unissaient à ses camarades. L’actualité culturelle mentionne également la présence de Jean Dujardin à l’affiche du film Les Rayons et les Ombres, programmé en salles le mercredi 18 mars, information relayée dans les communiqués entourant les hommages.

Jean Dujardin, Patrick Sébastien et la mémoire de la troupe Les Nous Ç Nous

Dans son post Instagram, Jean Dujardin a adressé un message direct et intime à Bruno Salomone, le remerciant pour son talent et son humanité. Il y exprime, de manière sobre et affectueuse, la difficulté à trouver les mots et la richesse des images et des rires qui persistent après la disparition de son ami.

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Patrick Sébastien, interrogé par Paris Match et cité par les mêmes dépêches, a indiqué qu’il était informé de la maladie de Bruno Salomone. Il a raconté qu’il avait participé, à la demande de Dujardin, à une compilation nocturne des sketches et séquences que Bruno et Jean avaient réalisés dans ses émissions. Selon ses propos, cette initiative visait à permettre à Bruno de revoir des moments de leur parcours commun et lui aurait apporté du réconfort.

La genèse de cette complicité remonte à la formation et aux débuts de Bruno Salomone au sein de la troupe satirique et comique connue sous le nom des Nous Ç Nous, où il côtoya Jean Dujardin. Le duo et la troupe ont marqué le paysage de l’humour par leurs sketches et leur alchimie sur scène, une trajectoire largement mentionnée par ses collègues après l’annonce du décès.

Plusieurs témoignages rapportent que, face à la maladie, les compagnons de route se sont mobilisés : Jean Dujardin et d’autres amis se sont relayés au chevet de Bruno, selon les déclarations rapportées par Patrick Sébastien.