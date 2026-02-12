Jean Dujardin : « C’est le sens même de l’existence » sur sa famille

Jean Dujardin , figure incontournable du cinéma français et lauréat d’un Oscar , partage sa notoriété entre carrière internationale et vies privées successives : trois mariages, trois divorces et quatre enfants, issus de trois relations. L’acteur, qui a traversé la scène comique française avant d’atteindre Hollywood, a récemment évoqué sa famille dans une interview accordée à Paris Match en octobre 2025.

Originaire d’une trajectoire populaire, Jean Dujardin s’est fait connaître au grand public via des émissions comme Graines de star puis au sein du collectif humoristique Nous ç Nous. Sa consécration télévisuelle est venue avec la série courte Un Gars, Une Fille, qui l’a fait entrer durablement dans les foyers français et lui a permis de rencontrer une de ses futures épouses, Alexandra Lamy. Sur grand écran, il s’est imposé avec des succès populaires tels que Brice de Nice et OSS 117, avant d’obtenir l’Oscar pour The Artist en 2012. Après cette distinction, il a brièvement travaillé aux États-Unis avec des réalisateurs de premier plan, parmi lesquels Martin Scorsese et George Clooney.

Sur le plan privé, la vie sentimentale de l’acteur a connu plusieurs étapes publiques. Il a été marié trois fois et s’est séparé trois fois. Sa première épouse est Gaëlle Demars, aujourd’hui conseillère municipale et mère de ses deux premiers enfants, Simon et Jules, nés respectivement en 2000 et 2001. Jean Dujardin s’est ensuite marié avec Alexandra Lamy, rencontrée sur le tournage de la série, union qui s’est terminée par un divorce en 2014. Il a finalement épousé en 2018 la sportive et ancienne danseuse sur glace Nathalie Péchalat, avec qui il a eu deux filles, Jeanne (née en 2015) et Alice (née en 2021); le couple s’est séparé à la fin de 2024.

Les propos récents de Jean Dujardin sur sa famille