Jean-Baptiste Marteau confirme que Léa Salamé restera à la tête du JT de France 2

Les premières semaines de Léa Salamé à la tête du journal télévisé de 20 heures sur France 2 ont été marquées par une vague de critiques acerbes. Originaire de Beyrouth, la journaliste a fait face à des reproches notamment pour des questions jugées indiscrètes, comme celle adressée à Marion Cotillard sur sa vie conjugale, générant un malaise perceptible à l’écran. Ces réactions négatives ont alimenté des débats sur ses compétences et son aptitude à diriger ce rendez-vous télévisé majeur.

Malgré ces défis, Léa Salamé reste une figure emblématique de la chaîne publique. Après s’être fait connaître sur l’émission On n’est pas couché présentée par Laurent Ruquier, elle a consolidé sa notoriété avec des programmes phares tels que Vous avez la parole, On est en direct et Quelle époque !. Ces expériences ont permis à la journaliste de s’imposer comme une référence incontournable du paysage audiovisuel français, notamment sur France 2 où elle occupe une place prépondérante.

Le soutien de ses pairs, en particulier celui de Jean-Baptiste Marteau, joker du 20 heures, est venu tempérer la controverse. Lors de son passage dans l’émission Buzz TV le 6 juillet 2026, il a fermement défendu Léa Salamé, dénonçant une avalanche de critiques souvent infondées et exagérées : « Tout était bon pour la critiquer. On avait l’impression qu’on prenait le moindre petit prétexte en se disant : ‘On va se payer Léa, ça va être formidable.’ C’était parfaitement injuste.«

Jean-Baptiste Marteau défend la présentatrice et évoque son avenir

Jean-Baptiste Marteau a exprimé son admiration pour la résilience de Léa Salamé face à cette hostilité : « Je l’ai soutenue, elle a fait face, elle a été très forte, je suis assez impressionné. » Selon lui, son travail de journaliste et de cheffe d’édition est de grande qualité, contribuant à la crédibilité du journal. Il souligne également que le 20 heures de France 2, sous sa conduite, affiche aujourd’hui des audiences solides avec plus de 20 % de part de marché.

Il décrit Léa Salamé comme une véritable force de travail, capable de dynamiser l’équipe et de proposer constamment de nouvelles idées : « J’ai découvert à quel point c’était une force de travail exceptionnelle. Quelqu’un qui emmène les équipes avec elle, qui impulse de nouvelles idées tout le temps, qui fourmille d’idées en permanence.«

Concernant les rumeurs selon lesquelles Léa Salamé pourrait quitter la présentation du journal à cause de la candidature présidentielle de son compagnon Raphaël Glucksmann en 2027, Jean-Baptiste Marteau apporte des précisions importantes. Il affirme qu’elle restera aux commandes du journal pour les mois à venir et la prochaine saison : « Je peux vous dire une chose, c’est que quoi qu’il se passe dans les semaines qui viennent, Léa Salamé restera titulaire du journal de 20 heures de France 2 dans les mois et la saison prochaine.«

Il précise cependant que si Raphaël Glucksmann devient effectivement candidat, Léa Salamé pourrait se retirer temporairement, le temps de la campagne électorale, comme elle l’a déjà fait à l’occasion d’autres engagements politiques auparavant, notamment à France Inter. Cette décision relève uniquement d’un choix personnel et professionnel parfaitement arrêté par la journaliste.