« Je vous annonce mon retrait de la nuit », Franck Sènou met fin à sa vie nocturne

Franck Sènou, promoteur culturel très connu du monde de la nuit au Bénin, a décidé de passer à autre chose. Il a annoncé la nouvelle à ses fans le jeudi 16 février 2023 sur ses réseaux sociaux.

Franck Sènou ne veut plus poursuivre ses activités de nuit. Dans une publication sur sa page Facebook, le promoteur culturel très actif dans les divertissements disponibles en soirée jusque tard dans la nuit et la matinée, notamment les boîtes de nuit et les bars, a annoncé la fin de ses activités nocturnes.

« C’est officiel, je vous annonce mon retrait de la nuit », a-t-il écrit. Il explique avoir jugé bon de prendre un peu de recul et certainement passer à autre chose. « C’est le moment pour moi de remercier toutes ces personnes qui étaient là pour moi depuis plus de 17 ans. Merci infiniment pour tout, rendez-vous dans un nouveau monde », a ajouté le noctambule Franck Sènou.