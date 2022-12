« Je viens présenter mes excuses à la Chaîne de télévision NCI », Debordo Leekunfa

Après son boycott d’une émission de la NCI, le chanteur ivoirien Debordo Leekunfa a présenté ses excuses publiques à la chaîne de télévision ce mardi 20 décembre 2022.

« Je viens par ces écrits empreints d’humilité et de regret présenter mes excuses à la Chaîne de télévision NCI », c’est sur ses mots que Debordo Leekunfa a évoqué son refus de répondre à l’invitation de l’émission télé »Show Buzz ».

« J’ai fait une sortie malencontreuse à l’égard de l’équipe de production de ladite émission. Cette situation qui a défrayé la chronique, en tout état d’âme, ne m’honore pas, conscient que l’artiste que je suis, devrait être un modèle pour ma Nation, mes fans et toutes ces aimables personnes qui ne cessent de me soutenir dans ma carrière. Je me suis laissé emporté par mes émotions », a -t-il expliqué.

Une invitation pour son concert …

C’est pourquoi, Debordo présente ses excuses à la Direction Générale et au personnel de NCI. « Nous sommes tous des enfants de la Ci (Côte d’Ivoire Ndlr) et nous devons contribuer main dans la main au rayonnement de la musique Ivoirienne et de notre culture », a-t-il écrit.

Dans son message Debordo Leekunfa invite tous les membres de la NCI à son concert sur l’esplanade du Palais de la culture le dimanche 25 décembre 2022. « C’est pour cela que j’invite le grand patron (mon pote) à moi et tout son personnel, je vous déclare comme mes invités spéciaux du spectacle que j’offre ce dimanche 25 Décembre« , peut-on lire sur sa page Facebook.