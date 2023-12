« Je veux que le Real Madrid descende en deuxième division », un ancien du Barça

Lors d’une interview sur Ràdio Barcelona, l’ancien président du FC Barcelone Joan Gaspart a adressé quelques tacles au Real Madrid. Il a notamment confié qu’il rêve de voir le club Merengue descendre en deuxième division.

Joan Gaspart est un homme d’affaires et cadre sportif espagnol, né le 20 février 1944 à Barcelone, en Espagne. Il est surtout connu pour son implication dans le monde du football. Gaspart a été président du FC Barcelone, l’un des clubs de football les plus populaires et les plus performants au monde, de 2000 à 2003. Récemment, il est revenu au devant de la scène avec une interview accordée à la Radio Barcelona. S’il a évoqué l’affaire Negreira, dans laquelle son ancien club est accusé de corruption, il a aussi adressé plusieurs tacles au rival madrilène.

« Si le Real Madrid veut parler d’éthique, alors qu’ils nous rendent les Coupes d’Europe et les Ligas qu’ils ont gagnées avec Di Stefano et nous serons tous en paix. L’éthique est pour le présent, le passé et le futur. Tout comme les choses légales peuvent être prescrites, l’éthique n’a pas de prescription, l’histoire est ce qu’elle est.« , lâche-t-il dans un premier temps, relayé par Real France.

Il poursuit en confiant son rêve de voir le Real Madrid descendre en deuxième division: « Je suis beaucoup plus hostile envers le Real Madrid que l’Espanyol. Je n’ai rien contre l’Espanyol Barcelone. Je veux que l’Espanyol remonte en première division, mais je veux que le Real Madrid descende en deuxième division, c’est mon rêve.« . Il convient de rappeler que depuis sa fondation, le 6 mars 1902, le Real Madrid n’a jamais connu la relégation. Et au vu de l’histoire du club et des joueurs exceptionnels qui le compose, on imagine très mal comment cela pourrait arriver.