« Je vais mourir », les glaçantes confidences de Soprano sur sa tentative de suicide

L’artiste rappeur, chanteur et compositeur français Soprano a fait des confidences bouleversantes sur sa tentative de suicide, en prélude à la sortie de sa série Evènement Soprano le mercredi 15 juin 2022.

Mercredi prochain, sera lancé sur Disney+ la série événement Soprano : à la vie, à la mort. Dans ce documentaire, le rappeur marseillais, ancien membre des Psy 4 de la rime a raconté comment il a tenté de se suicider à quelques heures d’un concert.

« Je déteste l’homme, je déteste la femme, je déteste la politique, je déteste ce métier, je déteste tout », a révélé l’artiste qui a été victime de dépression dans les années 2000. En effet, après son succès avec son groupe Psy 4 de la rime, le chanteur marseillais a fait une tentative de suicide. Ce jour là, au bord de la dépression le rappeur de 43 ans a lâché : « je crois que je vais mourir ».

Se casser de ce monde pourri

Selon ses confidences, dix ans après le début de sa carrière musicale, Soprano dit s’être rendu compte que personne ne l’aimait. Alors qu’il était attendu sur scène avec les Psy 4 de la rime, Soprano quitte Marseille à quelques heures du concert pour se rendre dans un petit hôtel abandonné.

« Je suis allongé et je réfléchis. J’avais acheté un petit pack de bières. Mais j’ai jamais bu d’alcool. Je me suis dit que, peut-être, ça allait me donner le courage de faire une connerie et de me casser de ce monde pourri », a raconté Soprano qui, pendant qu’il vomit à cause de la boisson avait la ferme certitude qu’il vaut mieux quitter ce monde.

Mais il n’a pas commis le pire. Malgré son dégout pour le monde et la vie, il est sorti de l’hôtel pour reprendre sa voiture et se rendre au concert,. C’est sur scène, qu’il vit alors un moment fort, puisqu’il est arrivé comme « le messie ! » pour rejoindre les Psy 4 déjà sur scène. « j’ai les meilleurs amis du monde, j’ai les meilleurs frères et sœurs du monde…’« , s’est rendu compte Soprano plus tard. Le rappeur s’est marié avec Alexia M’Roumbaba en 2006.