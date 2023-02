« Je tiens aussi à présenter mes excuses », Tayc réagit aux accusations d’apologie de vi*l

Accusé de faire l’apologie de vi*l dans sa chanson « Quand tu dors », le rappeur français Tayc a présenté ses excuses publiques après avoir annoncé le retrait du morceau à polémique.

En dévoilant le titre « Quand tu dors », le mardi 14 février 2023, Tayc pensait pouvoir passer une belle journée de Saint Valentin. Mais le titre a soulevé une vague d’indignations sur Twitter, plongeant le chanteur au cœur d’un bad buzz. Ses fans lui reprochent d’avoir fait l’apologie du vi*l.

En plus d’avoir retiré le titre, l’artiste a également présenté ses excuses à ses fans. « Pour cette raison, j’ai demandé à faire retirer la chanson des plateformes. Mais je tiens aussi à présenter mes excuses à ceux qui ont été choqués et déçus et à vous assurer que je refuse que ma musique serve un message ambiguë ou banalisant toute forme de violence, et encore moins les violences sexu3lles même au sein du couple. »,a-t-il déclaré sur twitter.

Tayc de son vrai nom Julien Bouadjie a promis réécrire la chanson « Quand tu dors ». Selon lui, une autre version de cette chanson extraite de son nouvel EP « Room 96 » sera disponible dans quelques jours.