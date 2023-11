« Je t’aime, FM », Coco Emilia et Francis Mvemba de nouveau en couple?

Le mariage entre Francis Mvemba et Coco Emilia suscite toujours autant d’intérêt et d’émoi chez les fans. Alors que l’influenceuse camerounaise avait annoncé leur divorce il y a quelques mois, une récente déclaration semble indiquer que Coco Emilia et Francis Mvemba sont de nouveau en couple.

Coco Emilia et Francis Mvemba réconciliés ? C’est la nouvelle polémique que suscite le couple depuis que l’influenceuse camerounaise a fait une belle déclaration d’amour à une personne aux initiales FM. Très vite, les internautes ont lié la déclaration d’amour à Francis Mvemba avec qui Coco Emilia est en procédure de divorce.

« Je t’aime, FM », a-t-elle écrit sur son compte Snapchat. Les internautes se sont rapidement emparés de cette déclaration, identifiant les initiales « FM » comme étant celles de Francis Mvemba. Les commentaires se sont alors multipliés, interprétant ces mots avec enthousiasme et conjectures :

« Il est évident que lorsque deux personnes ont partagé une histoire d’amour aussi intense, il est difficile de les séparer définitivement.«

- Publicité-

« Coco Emilia ne peut pas avoir eu deux relations avec des personnes dont les initiales sont les mêmes. Nous ne devons pas chercher plus loin, Francis Mvemba est le seul et unique à avoir ce lien avec elle. »

« Nous l’avons toujours dit, lorsque deux personnes ont partagé une histoire aussi passionnelle, il est préférable de ne pas s’immiscer dans leurs histoires personnelles. Il y a une part de pudeur à respecter. Ainsi, elle écrit ‘Je t’aime FM’, signifiant Francis Mvemba.« , peut-on lire entre autres en commentaire.

Pour rappel, Francis Mvemba et Coco Emilia s’étaient mariés devant le maire lors d’une cérémonie grandiose le samedi 10 avril 2021. Cependant, leur relation tumultueuse s’est rapidement détériorée et a abouti à une demande de divorce de Coco Emilia qui a révélé que son mari lui avait menti sur plusieurs sujets le concernant.

- Publicité-

En pleine procédure de divorce médiatisée, le couple se trouve face à des questions sur un possible rapprochement entre les deux tourtereaux. Pour l’instant, l’avenir de Francis Mvemba et de Coco Emilia reste incertain.