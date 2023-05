« Je suis une influenceuse … », Lolo beauté répond aux critiques sur sa vulgarité

- Publicité-

Objet de critiques récurrentes de la part des internautes en raison de ses déclarations osées et ses comportements vulgaires sur les médias sociaux, Lolo Beauté a pris la résolution de rompre le silence.

Très suivie désormais sur les réseaux sociaux, Lolo Beauté suscite à la fois admiration et critiques en raison de sa réputation de vulgarité et d’excentricité. Avec une base d’abonnés impressionnante sur les réseaux sociaux, elle est devenue l’une des personnalités les plus en vue de la scène numérique en Côte d’Ivoire. Sa propension aux clashs et ses déclarations audacieuses sont souvent pointées du doigt pour leur manque de tact, mais cela n’a pas semblé ébranler cette femme d’affaires.

Interrogée sur les nombreuses critiques auxquelles elle est confrontée en raison de sa vulgarité, Lolo Beauté a répondu sans filtre. « La vulgarité m’a donné beaucoup d’abonnés (…). Avec ma vulgarité, j’ai pu créer mon propre univers sur les réseaux sociaux. Je cherche simplement à choquer pour plaire… La vulgarité m’a valu un grand nombre d’abonnés… J’admets avoir commis des erreurs sur les réseaux sociaux. Cependant, seul le chien ne change pas sa façon de s’asseoir. Il est vrai que l’on me trouve vulgaire, mais mon intention était simplement de provoquer pour séduire« , a-t-elle déclaré.

Selon Lolo Beauté, sa façon de procéder en plus des abonnés lui a valu beaucoup d’autres avantages. « Grâce à ma vulgarité, j’ai pu façonner ma propre sphère sur les réseaux sociaux, tout en tirant profit de mes activités commerciales. Je me considère donc comme une influenceuse. Qu’elle soit positive ou négative, j’ai un impact« , a-t-elle ajouté dans une interview accordée à Media Prime Mag.

Ces déclarations controversées ont suscité de vives réactions parmi les internautes, alimentant ainsi le débat autour de la place de la vulgarité dans l’influence en ligne.

Pour rappel, Lolo beauté s’est retrouvée cette année au cœur d’une grosse polémique de dépravation des mœurs après avoir laissé tomber sa serviette alors qu’elle était en pleine séance d’épilation en direct sur ses réseaux sociaux. La séquence de cette bourde de l’influenceuse a fait des vagues sur les réseaux sociaux, suscitant ainsi de nombreuses vagues d’indignations.

