« Je suis très désagréable à la maison », Kerozen fait de tristes confidences sur son quotidien

Reçu sur le plateau de l’émission Wam de Willy Dumbo ce mardi 28 mars 2023, le chanteur ivoirien Kerozen a fait de tristes confidences sur son quotidien.

Depuis qu’il a été victime d’un grave accident de voiture Kerozen n’est plus le même artiste qui partage sa joie avec son entourage. L’artiste a confié avoir perdu sa joie de vivre et tous ses sens aussi bien avec ses collaborateurs qu’avec la femme qui partage sa vie et ses employés de maison.

« J’aimerais présenté mes excuses à ma chérie parce que depuis un bon moment, je suis très désagréable à la maison. Même avec le personnel de maison, je ne suis plus le tonton qui taquinait tout le monde, quand je quitte le boulot, je monte, je rentre dans ma chambre, ma chérie fait tout pour me mettre à l’aise mais j’y voir du noir », a raconté Kerozen alors qu’il a été interrogé sur ses démêlées avec la page Papa Ado.

A en croire l’artiste, il lui est difficile de dire avec précision les raisons de ce changement de comportement vis-à-vis des gens qui lui sont extrêmement chers. « Mais je ne sais pas, je ne suis pas moi même, je suis mécontent de tout. Je pense que c’est depuis mon accident », a-t-il expliqué en précisant avoir appris lors de ses soins en France qu’il risquait une dépression.

L’artiste na pas pu retenir ses larmes lorsque l’animateur a abordé son acerbe réplique envers Papa Ado. Reste à savoir qu’après ce moment de dépression Kerozen retrouvera ses lettres de noblesse.