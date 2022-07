« Je suis toujours seule parce que… », Akissi Delta donne les raisons de son prétendu célibat

L’actrice et productrice ivoirienne Akissi Delta a dévoilé les raisons de son célibat et ce que les gens pensent d’elle en tant que femme. Ses confidences ont été relayées par le journaliste ivoirien EuLoge, de First Mag.

Akissi Delta, de son vrai nom Akissi Delphine Loukou, est une actrice, réalisatrice et productrice ivoirienne baoulé née à Dimbokro le 5 mars 1960. Elle est la productrice et réalisatrice de la série ivoirienne à succès « Ma Famille ». Lors de ses sorties médiatiques, elle est souvent confrontée à des questions sur sa vie de couple. Akissi Delta est-elle vraiment en couple? Il y a quelques semaines, sur une chaine ivoirienne, l’actrice a clarifié n’est pas un cœur à prendre.

Mais citée par First Mag, Akissi Delta semble toujours ne pas encore avoir trouvé l’homme de sa vie. « Je suis toujours seule parce qu’au départ, les hommes me sous-estimaient et maintenant ils ont peur de moi, qu’est-ce que je peux faire?, aurait t-elle confié. Le média ivoirien poursuit en indiquant qu’elle attend toujours que l’homme de sa vie se décide pour lui passer la bague au doigt. « Donc je suis obligée de marcher seule en attendant que quelqu’un se décide », aurait -t-elle précisé d’après la même source.

‘J’ai un homme bon et doux … »

Une nouvelle révélation qui contredit complètement les propos de Delta en juin 2020. A l’époque, celle qui s’est fait connaître grâce à la série Ma Famille a clarifié qu’elle n’est pas un cœur à prendre. « Chers amis, je voudrais faire un petit coucou à tout le monde. Merci pour vos attentions, vos messages et vos appels. Cela me va droit au cœur. Néanmoins je voudrais mettre fin définitivement à cette rumeur qui circule sur la toile depuis un moment. C’est vrai que je ne suis pas mariée légalement mais j’ai un homme bon, doux et gentil à mes côtés et cela dure depuis très longtemps », avait -t-elle expliqué.

A l’en croire, elle préfère ne pas étaler sa vie sur les réseaux sociaux. Mais dit-elle » sachez que le jour où j’aurai besoin d’un nouvel homme dans ma vie, c’est moi-même qui viendrais vous le dire. Mais pour l’instant, ce n’est pas le cas », a-t-elle soutenu pour mettre fin aux polémiques sur son célibat.