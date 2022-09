« Je suis la go d’au moins 3 personnes »: Carina Style revient sur son b@iser avec Apoutchou National

Au cœur d’une polémique de relation amoureuse avec Apoucthou national suite à la publication d’une vidéo étrange, Carina Style a finalement brisé le silence pour éclairer l’opinion publique.

Qu’il vous souvienne qu’en août dernier, Apoutchou National et Carina Style ont fait le chou gras des réseaux sociaux. Tout est parti en effet de la publication d’une vidéo dans laquelle l’on peut voir les deux célébrités en train de s’embrasser langoureusement.

En légende de cette vidéo qui avait l’effet d’une bombe sur la toile, Apoutchou national a ajouté la poudre au feu en écrivant un message qui a secoué la toile. « Je suis tellement heureux de t’avoir dans ma vie mon amour. Tu remplis mon Coeur de joie. Juste un mot, je t’aime ma princesse Carina Style » , a posté Apoutchou National.

Il n’en fallait pas plus pour prêter le flanc à une grosse polémique qui va durer plusieurs jours sur les réseaux sociaux. Convaincus que les deux célébrités sont désormais ensemble, les internautes ont réagi à cette vidéo et les commentaires sont allés dans tous les sens.

Plusieurs jours après cette polémique, Carina Style qui s’était murée dans un silence totale a finalement réagi. Invitée ce mardi sur l’émission Showbuzz, la chanteuse coupé-décalé a finalement expliqué la scène qui se trouve derrière son baiser langoureux avec Apoucthou. « Apoutchou m’a beaucoup supplié pour avoir ce bécot. Apoutchou National n’est pas mon chéri » a-t-elle d’abord souligné avant d’ajouter:

« Vous voulez que j’explique quoi la dessus, la vidéo est déjà là et puis c’est ma vie privée. Bon c’était lors d’un tournage de la série de ROLAND Le Binguiste intitulé » Coupé-décalé 2.0″ On était dans la résidence où réside Apoutchou National quand il vient à Abidjan, dans la série, je suis la go d’au moins 3 personnes dont Apoutchou National. Dans un des scénario Apoutchou National devait m’embrasser, comme lui aussi il vit des buzz, il a demandé qu’on fasse un truc comme cela afin qu’il mette sur sa page Facebook« , a-t-elle poursuivi.

A en croire la chanteuse, la fils de l’actrice Bleu Brigitte l’a beaucoup supplié avant de recevoir ce baiser langoureux. « C’est comme cela pendant des heures il m’a beaucoup supplié pour avoir ce Bécot. Dieu merci ça a pu donner une visibilité à la série sinon Apoutchou National n’est pas mon chéri« , a-t-elle révélé à ses collègues animateurs.