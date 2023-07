« Je suis fière d’être béninoise », Yvidero se lâche sur ses origines

La célèbre web humoriste et présentatrice Yvidero s’est confiée sur ses vraies origines ce week-end à la suite d’une discussion avec l’un de ses abonnés sur sa page Facebook.

Dans une récente vidéo pleine d’humour, Yvidero, la web humoriste a encore une fois fait preuve de son esprit taquin en s’adressant aux Yacouba, suscitant des sourires chez ses abonnés. La web humoriste a chambré les femmes d’origines Yacouba en déclarant ouvertement que ces dernières ne sont généralement pas belle.

« Je suis au mariage de mon petit-frère Den. Mon frère s’est marié avec une fille Yacouba. Ça été vraiment difficile parce que moi-même là je ne voulais pas. Il est venu me présenter sa femme Yacouba. Avant lui, mon dernier petit-frère vient aussi me présenter sa chérie. La fille est belle et calme. Mais ce qui me fait mal la fille aussi est Yacouba. Ça fait deux Yacouba dans notre famille et ça fait beaucoup. Les filles Yacouba ne sont pas jolies. Et ma question c’est quel genre d’enfant elles nous donneront« , a-t-elle déclaré.

Très vite, cette vidéo a suscité une avalanche de réactions dont celle d’un de ses abonnés Yacouba qui n’a visiblement pas apprécié ses propos. « Nous Yacouba, Dieu nous a fait grâce d’être ivoirien mais toi tu es béninoise un pays pauvre très pauvre au point que tes parents ont fuit pour venir s’installer en Côte d’ivoire », a écrit cet abonné.

Telle la réponse du berger à la bergère, Yvidero n’a pas tardé à récupérer cet internaute. Profitant de cette occasion, Yvidero a rappelé avec fermeté qu’elle va pas tolérer les commentaires irrespectueux ou les critiques négatives malgré son statut d’humoriste.

« Hier dans une vidéo je chahutais les Yacouba j’aime souvent titiller les ethnies de mon pays avec toujours une petite anecdote pour arracher un sourire. La Côte d’Ivoire ça a toujours été comme ça le jeu des alliances et autres. Être sur ma plateforme ne vous donne pas le droit de me manquer de respect encore moins de me dicter les règles. À ceux qui l’auraient oublié je me suis faite connaître en tant que COMÉDIENNE je n’ai jamais dit ici que je suis PILOTE pour que tout ce que je dis ou fais ici soit considéré au premier degré. J’imagine la place de choix que vous me donnez, j’en suis consciente, je sais que mon A a beaucoup plus d’échos que certains ici, mais gardez en tête que même BILL GATE a des moments de détente« , a écrit la web humoriste.

Pour finir, la présentatrice de Yvidero Show a exprimé également sa fierté d’être Béninoise et l’amour qu’elle voue à ce pays qu’elle qualifie de son pays d’adoption. « Entre temps, au passage je suis fière d’être BÉNINOISE vous n’imaginez pas. l’amour que j’ai pour ce pays qui m’a adopté. Guidjoooooooo« , a-t-elle conclu. Un post qui sème le doute sur la vraie origine de la web humoriste.

