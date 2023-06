« Je suis fier de mes joueurs », Aliou Cissé après Brésil 2-4 Sénégal

Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a réagi à la victoire logique des Lions de la Téranga face au Brésil (4-2) mardi soir, en amical. Et le technicien de 47 ans a félicité ses poulains pour cette démonstration de force.

Le Sénégal a signé mardi soir sa première victoire face au Brésil. Les Lions de la Téranga ont effet battu la Seleção au stade José Alvalade, à Lisbonne au Portugal. Au terme d’un match maitrisé, les champions d’Afrique se sont imposés sur le score de 4-2. Un doublé de Sadio Mané et un but d’Habib Diallo ont notamment permis aux Sénégalais de renverser les Auriverdes.

Une performance remarquable et inédite de la sélection sénégalaise qui a même impressionné Aliou Cissé, qui n’a pas caché sa joie et sa fierté en conférence de presse d’après-match. « On est satisfait et très fier de cette grosse performance. Ça fait dix jours qu’on est ensemble à travailler notre stratégie et nos phases de jeu. Je suis vraiment très fier des garçons. C’est un match de fin de saison mais vous avez vu la débauche d’énergie et la détermination pour gagner et faire plaisir le peuple sénégalais (…) Je crois que nous sommes sur le bon chemin. Quand les garçons jouent comme ça, quand ils sont concentrés, on est difficile à manœuvrer », a confié le coach sénégalais dans des propos relayés par Africa foot united.

L’ancien défenseur est également revenu sur le déroulé de la rencontre. Dominateurs d’entrée, les Brésiliens ont pris le jeu à leur compte avec plusieurs occasions, sanctionnées par l’ouverture du score par l’intermédiaire de Lucas Paqueta. Un temps fort des Auriverdes qui n’ont cependant pas fait paniquer les Lions de la Téranga, qui ont d’ailleurs recollé à la marque avant la pause, sur une réalisation d’Habib Diallo. Avant de dérouler au retour des vestiaires.

« Ce fut quand même un match compliqué. La preuve on a pris un but dès les dix premières minutes. Ils nous ont un petit peu faire tourner avec leur possession de balle avant de marquer. Mais on est restés dans le match et on a gratté des ballons importants au milieu de terrain. Avec la percussion de nos trois attaquants, on a pu leur faire très mal. On a fait une grosse performance tactique ce soir et je suis très fier de mes joueurs », a conclu Aliou Cissé.

Après le Cameroun et le Maroc, le Brésil enregistre donc sa troisième défaite face à une équipe africaine en l’espace de quelques mois. Les Auriverdes pourront toutefois se consoler avec leur carton contre la Guinée (4-1), la semaine dernière.

