« Je suis en couple avec Nikanor depuis plus de 5 ans, c’est mon homme », Sessimè assume la Polygamie

En pleine discussion avec ses fans sur l’émission à polémique « The Bachelor », la chanteuse Sessimè a assumé publiquement pour la première fois depuis plusieurs années, sa relation avec l’artiste béninois Nikakor.

Après plusieurs années de mythe, la chanteuse Sessimè a levé un coin de voile sur la relation qu’elle entretient avec Nikanor. En effet, samedi dernier, l’artiste a exprimé son indignation contre l’émission The Bachelor que diffuse la chaine Canal + Pop.

Qatar 2022 Match à venir Fifa Coupe du Monde Pays-Bas - - Qatar Fifa Coupe du Monde Equateur - - Senegal Fifa Coupe du Monde Iran - - USA Fifa Coupe du Monde Pays de Galles - - Angleterre Derniers Résultats Fifa Coupe du Monde Portugal 2 0 Uruguay Fifa Coupe du Monde Brésil 1 0 Suisse Fifa Coupe du Monde Corée du Sud 2 3 Ghana Fifa Coupe du Monde Cameroun 3 3 Serbie

« Aiiie #bachelor la deh il embrasse seulement toutes les candidates han gnan han gnan inh heyiiii », a écrit Sessimè sur sa page le samedi 26 novembre 2022. Elle sera très vite soutenu par ses abonnés qui pensent que cette émission ne donne aucune éducation à la jeunesse africaine.

Mais les discusions sont allés très loin et un internaute a évoqué la relation entre Nikanor et Sessimè qui fait couler beaucoup d’encre et de salive. Choqué par le commentaire qui a été supprimé certainement par son auteur, l’artiste a assumé sa relation avec l’interprète du titre « Dans tes yeux » et confirme qu’ils sont en couple depuis plus de 5 ans.

« Château Bertin alors, même si tu as un faux-compte je vais t’informer : 1- l’amour n’a pas d’âge 2- je suis en couple avec Nikanor depuis plus de 5 ans dans une relation sérieuse avec implication de nos familles (C’est mon homme que ça te plaise ou non ) », a révélé la fana fana lady au grand jour.

A travers cette mise au point et considérant que Nikanor vit avec la mère de son fils, il n’est plus à démontrer que la chanteuse Sessimè assume sa relation avec Nikanor et accepte la polygamie, cette forme de mariage où un homme est reconnu être en couple avec plusieurs femmes.

Les prémices d’une belle histoire d’amour

La relation entre Sessimè et Nikanor a été dévoilée au grand jour par une courte vidéo montrant les deux célébrités en train de s’amouracher. « Je suis fou de cette femme »; « je suis folle de ce monsieur ». « Comment on fait, quand on s’aime comme ça? »; « Dites-nous comment on fait », pouvait-on entendre dans la vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux le 1er octobre 2020.

A l’époque, la vidéo avait été très vite liée à une collaboration entre les deux artistes car, quelques semaines plus tard, Nikanor et Sessimè ont lancé leur chanson « Toi et moi ». Depuis lors, les rumeurs sur une possible histoire d’amour entre eux ne cessent de s’accroitre. Alors que leurs fans étaient restés sur leur soif, à cause de leur silence sur le sujet Sessimè et Nikanor en ont rajouté une couche en août 2022 en plein concert à Parakou dans le cadre de la tournée nationale du fils du pays.

Une fois encore, les deux célébrités se sont affichées sur scène main dans la main, corps à corps au point de faire réagir Georgette Fredia Kesso, mère du fils de Nikanor. Cette dernière estimait que c’est la goutte d’eau qui pourrait faire déborder le vase.

Frédia et Nikanor , de la cachette en public

Le 23 avril 2020, Nikanor a présenté à ses fans la femme de sa vie, Kesso Fredia pour la célébration de son anniversaire. “Une famille heureuse, c’est une femme heureuse qui la construit. Je déborde de bonheur avec elle. C’est avec ma #Muse que je m’amuse”, avait écrit Nikanor en légende d’une vidéo dans laquelle il s’éclatait avec la jeune femme.

Et pourtant, Nikanor fait partie des rares artistes béninois, qui, contrairement à ceux de la sous-région, ont décidé de garder, cachée, l’identité de leur dulcinée. Mais qu’est ce qui explique ce choix de Nikanor, considéré comme le chouchou des femmes dans le show-biz béninois.

Dans un entretien accordé à VolunCorp qui lui demandait de dévoiler cette grande femme qui fait son bonheur, l’artiste a été catégorique. « Non ! non, mon frère », martèle-t-il, avant de s’expliquer suite à l’insistance du journaliste: « Je le sais, mais le monde artistique, c’est avec ses hauts et ses bas, et avec tous les coups qu’on se donne dans ce Game, je préfère ne pas dévoiler le nom de ma meuf. Pour certaines raisons, je préférerais que ça soit caché ». Si aujourd’hui, Nikanor décide de montrer la femme qui partage sa vie, c’est sûr qu’il doit avoir ses raisons

Le couple a annoncé la naissance de leur premier enfant le dimanche 30 mai 2021 en marge de la journée dédiée à la fête des mères.