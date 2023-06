« Je suis déçu… », ce reproche de Belmond Z à Don Métok après la sortie de son album Fènù

Alors que le chanteur béninois Don Métok vient de signer son retour sur le devant de la scène avec la sortie de son nouvel album intitulé Fènù, son jeune frère et collègue Belmond Z a tenu à lui faire un reproche.

Dix ans après son album « Hongan » qui a connu un succès fulgurant, Don Metok a finalement fait son grand retour pour le bonheur de ses fans. Intitulé Fènù, le nouvel opus composé de 16 titres a été officiellement lancé le samedi 10 juin 2023 en présence des professionnels des médias, des autorités mais surtout de certains de ses collègues artistes chanteurs.

En réaction à cette nouvelle parution de son aîné, Belmonde Z, qui n’a pas été convié à cette cérémonie, a tenu à exprimer un reproche envers son aîné et collègue. Sur sa page Facebook, il a mis en exergue son exclusion de ladite cérémonie, avant d’émettre son opinion sur cette nouvelle œuvre de l’artiste, qu’il semble apprécier grandement.

« Tu connais mon estime pour toi et pour ta musique, mais tu as préféré ne pas m’inviter à ta nouvelle sortie, ça m’a fait mal… Mais comme d’habitude, j’ai écouté ton album et je le surkiffe, excellent travail. Famille ! Soutien total à mon frère… malgré son zapping« , a-t-il écrit.

Dans la foulée, ce message de Salséro béninois a fait sortir Don Metok de son silence. L’auteur du nouveau titre « Allez les guépards », le populaire hymne rénové en l’honneur de l’équipe nationale adressé un message à son collègue en ces termes : « Cher frère Belmonde Z, tu sais bien que je n’ai pas besoin d’invitation pour venir à ta fête, et toi non plus tu n’as pas besoin d’invitation pour venir à la mienne. Il y a des gens que je n’ai pas eu la présence d’esprit d’inviter, mais qui sont venus et que j’ai eu le plaisir d’accueillir comme cela se devait. Mais je te comprends, jeune frère. La prochaine fois, viens seulement, car tu fais partie de la famille. Excuse-moi pour avoir mis du temps à répondre, j’avais les mains occupées« , a répondu l’auteur du titre « Fènù ».

Cette courtoisie dont a fait preuve l’artiste Don Metok a été chaleureusement saluée par ses nombreux fans.

