« Je suis cultivateur… » Camille Makosso dévoile l’origine de sa « richesse »

Reçu sur le plateau de l’émission KFé Week-end du vendredi 26 mai 2023 diffusée sur la chaine béninoise TVC, le controversé pasteur ivoirien général Makosso s’est confié sans filtres sur la provenance de sa richesse.

Comme annoncé sur les réseaux sociaux, le général Makosso séjourne actuellement au Bénin depuis la soirée de jeudi 25 mai 2023. Le controversé pasteur a participé à l’émission KFé Week-end au cours de laquelle il a ouvert le voile sur l’origine de ses revenus. Et contrairement aux rumeurs persistantes selon lesquelles il serait en possession d’un portefeuille magique, le pasteur a cité diverses activités, dont l’agriculture, pour expliquer ses sources de revenus.

« Les gens disent que j’ai un portefeuille magique. L’argent est l’une des choses les plus simples à obtenir. Les pasteurs nous font croire qu’au village on a que les sorciers. La richesse se trouve dans la terre. Un hectare d’oignon planté fait 7 millions de F CFA en Côte d’ivoire. Je suis un cultivateur, je suis d’abord planteur. Ensuite je suis dans l’immobilier. Je construis et je vends des maisons. Un terrain me revient à 20 millions je le divise en deux, 250 mètres fois 2 et ça fait 10 millions. Je prends 30 millions pour construire la villa et ça fait 40 millions. Je la vends à 75 millions, j’ai 35 millions de bénéfices. Multipliez ça par les 20 maisons que nous construisons par mois et vous aurez un aperçu du chiffre d’affaires du général Makosso dans le domaine immobilier. Et je suis dedans depuis 4 ans« , a-t-il indiqué.

L’homme qui se fait appeler par le père de la marmaille a également ajouté que son statut de pasteur évangéliste lui rapporte mensuellement la somme de 65 millions de francs CFA. « Je suis quand même un général de Dieu. Je me mets devant ma caméra et je prophétise pour les gens. Après avoir fini de prier, je leur demande de me contacter sur mon WhatsApp. Ceux qui m’écrivent reçoivent une prière de ma part. Certains reviennent ensuite en disant : ‘Mon général, j’ai été béni. Je veux payer ma dîme, je veux faire une offrande.’ Cela me rapporte chaque mois 65 millions. Je suis un télévangéliste« , a-t-il répondu avec assurance face à l’animatrice Stéphanie Montcho.

Ces révélations du général Camille Makosso apportent un éclairage sur les différentes sources de sa prospérité. Agricole et entrepreneur immobilier, il s’est établi dans ces domaines avec succès, tout en tirant profit de son rôle de pasteur évangéliste pour générer des revenus supplémentaires. Quoi qu’il en soit, ces déclarations ne manqueront pas de susciter des débats et des interrogations quant à la nature réelle de sa richesse.

