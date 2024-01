« Je suis confiant pour la suite de la CAN », Riyad Mahrez après Algérie 1-1 Angola

-Publicité-

Le capitaine de l’Algérie, Riyad Mahrez, a regretté le match nul concédé par les siens contre l’Angola (1-1) lundi soir en première journée du groupe D à la CAN 2023, mais reste confiant pour le reste du tournoi avec les Fennecs.

Autre grand prétendant au titre, l’Algérie a démarré la CAN 2023 par un match nul. Les Fennecs ont été neutralisés par l’Angola, lundi soir, à l’occasion de la première journée du groupe D. Dominateurs, avec une équipe algérienne qui a rapidement ouvert le score, les poulains du sélectionneur Djamel Belmadi ont été rattrapés au retour des vestiaires, avant de finalement quitter la rencontre sur un score de 1-1.

Une grosse désillusion pour les champions d’Afrique 2019 qui n’avaient certainement pas envisagé ce scénario. Ce qui n’est cependant pas pour affecter Riyad Mahrez qui reste confiant pour la suite de la compétition. En conférence de presse d’après-match, le capitaine des Fennecs promet un retour en force des Verts.

« Je pense qu’en première mi- temps , on a bien commencé en maitrisant le jeu. ça se qu’il fallait contre cette équipe. En deuxième mi- temps, on a eu un petit moment de flottement qu’il nous a été fatals. Je crois dix minutes, après ils ont poussé pour égaliser et ils ont eu un penalty. Ce sont les alias du football, ce n’est pas la crise, on retient que du positif, Mais bon, je suis très confiant pour la suite de notre parcours durant cette CAN en tentant de rectifier le tir face au Burkina- Faso», a expliqué l’attaquant d’Al Ahli, rapporté par CAFonline.

Et d’ajouter: «Inshallah on va faire un bon match face au Burkina. En tous cas, comme je vous ait dit, je suis très confiant pour la suite de la compétition, on s’est très bien préparés pour faire un bon tournoi». Lors de la deuxième journée, l’Algérie tentera de se relancer face au Burkina Faso, tandis que l’Angola croisera les crampons avec la Mauritanie dans l’espoir d’arracher sa première victoire.