« Je suis à l’AC Milan pour gagner des trophées », Chukwueze affiche ses ambitions

La nouvelle recrue de l’AC Milan , Samuel Chukwueze, tient à écrire son nom dans l’histoire du club, insistant sur le fait qu’il est en Italie pour remporter des trophées avec les Rossoneri.

L’international nigérian a rejoint l’AC Milan cet été en provenance de Villarreal après de longues discussions entre les deux clubs. Le processus de négociation a pris du temps car les Sous-Marins jaunes voulaient 35 millions d’euros, mais ils ont finalement accepté 20 millions plus 8 millions d’euros supplémentaires de la part des géants italiens.

Chukwueze a tenu sa conférence de presse de présentation en tant que joueur milanais mercredi, après avoir fait ses débuts dans les dernières minutes du match nul 1-1 du Trofeo Berlusconi contre Monza hier soir, que les Rossoneri ont remporté aux tirs au but.

Dans son discours, le joueur de 24 ans, qui a marqué 13 buts la saison dernière pour les Yellow Submarines, a déclaré qu’il était à Milan pour écrire l’histoire. « Un joueur grandit d’année en année. Je veux entrer dans l’histoire avec Milan. J’ai bien fait en Espagne, c’est une belle opportunité de montrer mon talent. J’ai déjà fixé mon objectif, alors ne vous inquiétez pas », a-t-il déclaré aux journalistes.

« J’ai hâte de commencer. Je pense que nous avons l’équipe pour battre n’importe qui en Serie A, donc rencontrer l’Inter, la Juventus, c’est sûr que nous pouvons les battre. Je ne suis pas venu pour regarder ou gagner de l’argent. Je suis ici pour gagner des trophées. Mon travail consiste à jouer au football et à écrire mon nom dans l’histoire de Milan, afin que les gens se souviennent de moi à l’avenir« , poursuit-il.

« Je veux me faire un nom et me faire un nom pour Milan. Je ne peux pas venir ici et ne pas gagner. Ma première priorité est de gagner quelque chose, le Scudetto, la Ligue des Champions, la Coppa Italia« , a conclu l’attaquant nigérian. Pour rappel, la saison de Serie A reprendra dans deux semaines.

