« Je sens que le Sénégal va encore remporter la CAN»

L’ancienne légende du Sénégal, El Hadj Diouf, s’est prononcé sur les chances des Lions de la Téranga de remporter la CAN 2023. Et l’ex-joueur de Liverpool assure que son pays a les armes pour conserver son trône.

Qui remportera la CAN 2023 ? La compétition africaine aura lieu dans quelques mois en Côte d’Ivoire, du 13 janvier au 11 février 2024. Vingt-quatre équipes qualifiées à l’issue des phases qualificatives participeront à cet événement continental. Le Sénégal, tenant du titre, figure parmi les favoris de ce tournoi grâce à son impressionnant groupe de joueurs, les Lions de la Teranga.

Ancien international sénégalais et double lauréat du Ballon d’Or africain, El Hadj Diouf a partagé ses réflexions sur la prochaine CAN lors d’une interview avec Dakar Actu. Il a exprimé sa confiance dans la capacité de ses jeunes frères à conserver leur titre et a rassuré les supporters sénégalais après la récente défaite face à l’Algérie.

« Gagner la Coupe d’Afrique me rappelle de beaux souvenirs, car nous l’avions remportés, et je sens que nous allons la remporter à nouveau. Je ne m’inquiète pas pour cette équipe, nos supporters et les amoureux du football… Tout le monde sait que nous avons actuellement les meilleurs joueurs, et je crois que le faux pas contre l’Algérie ne signifie rien. Je rassure les supporters sénégalais et les amateurs de football en leur disant que nous serons là pour défendre notre titre, et nous remporterons notre deuxième titre », a confié l’ex-footballeur.

Le tirage au sort de la CAN 2023 est prévu pour le 12 octobre à Abidjan. Ce moment décidera de la composition des groupes pour le tournoi à venir, promettant des confrontations électrisantes en raison de la qualité des équipes réparties dans les différents chapeaux. Les supporters et les passionnés de football sont impatients de découvrir quelles rencontres épiques réservera cette compétition prestigieuse.

Les quatre pots du tirage au sort:

