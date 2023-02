«Je regrette d’être née au Bénin », Sessimè en pleurs et inconsolable

De passage sur l’émission K’Fé Week-end du vendredi 24 février 2023, la chanteuse béninoise Sessimè de son vrai nom Christelle Guédou s’est fondue en larmes alors qu’elle évoquait sa carrière musicale.

Si Sessimè avait eu le choix, elle ne choisirait pas le Bénin comme pays. C’est ce que pense la fana Fana lady après une rétrospective sur sa carrière musicale. «Le Bénin m’a beaucoup donné, mais je regrette d’être née au Bénin. Tout est grâce parce que je suis née au Bénin, mais en même temps … », a affirmé Sessimè qui pense que si elle n’était pas née au Bénin, elle aurait eu plus de récompenses et d’opportunités.

«J’aurais apaisé plus de cœur à travers ma voix et ce talent que Dieu m’a donné », a déclaré Sèssimè en larmes et inconsolable. Mieux, l’interprète du titre « My Praise » accuse le showbiz béninois d’être un véritable frein à la carrière des artistes talentueux.

Malgré tout, Sessimè est très reconnaissante au Bénin, le pays qui l’a vu naître et qui l’a adopté. « Oui, je suis fière d’être béninoise, mais en même temps, je pense que le fait d’être béninoise a également été un poids lourd pour aller de l’avant dans le showbiz. Parce que c’est surtout notre showbiz qui est gangréné et qui ne permet pas l’éclosion des talents », a-t-elle clarifié.

Interrogée sur les polémiques d’une possible grossesse, Sessimè s’est contentée de répondre en parabole. «Dieu écoute la voix des désespérés et la voix des personnes qui subissent des attaques, des difficultés, des châtiments. Dieu fera grâce, Dieu a déjà fait grâce en moi. », a répondu la fana Fana lady qui soutient que Dieu fait toute chose bonne en son temps.