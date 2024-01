« Je pense qu’on a tout… », Sadio Mané réagit à la défaite du Sénégal

-Publicité-

Sadio Mané a partagé ses impressions lors d’une conférence de presse après l’élimination du Sénégal en huitièmes de finale de la CAN 2023.

Bien que considéré comme le grand favori avant le début de la compétition et ayant obtenu une qualification avec 9 points en phase de groupes, le Sénégal a subi une défaite face à la Côte d’Ivoire. En effet, le sénégalais a exprimé sa déception en mentionnant : « Le destin n’était pas de notre côté ce soir. Malgré nos efforts et en faisant ce qu’il fallait, je pense que nous aurions pu sceller le match, ce qui n’a malheureusement pas été le cas. Globalement, je dirais que la meilleure équipe a remporté la victoire. »

Notons que les Éléphants de Côte d’Ivoire affronteront le vainqueur du match entre le Mali et le Burkina Faso ce mardi 30 janvier 2024 à 17h GMT, marquant la conclusion de la phase des huitièmes de finale de la CAN 2023. La journée se clôturera avec le dernier affrontement du choc entre le Maroc et l’Afrique du Sud, prévu à 20h GMT.