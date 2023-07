« Je pense qu’il y aura des erreurs », Ferdinand prévient les fans de Man United pour Onana

-Publicité-

Lors d’une interview accordée à la chaîne YouTube FIVE, la légende de Manchester United Rio Ferdinand s’est réjouie de la probable arrivée d’André Onana chez les Red Devils. Il a tout de même tenu à prévenir les fans mancuniens à propos du style de jeu du portier camerounais.

Après plusieurs années à Old Trafford, David de Gea a quitté Manchester United cet été, à la fin de son contrat. Et les dirigeants mancuniens lui ont déjà trouvé un remplaçant de choix. Selon les informations relayées par plusieurs médias européens ces derniers jours et confirmées par Fabrizio Romano, les Mancuniens vont s’offrir le gardien camerounais, André Onana, impressionnant avec l’Inter MIlan lors de la dernière saison.

Une arrivée annoncée, qui réjouit les fans du club anglais, notamment la légende du club Rio Ferdinand. « C’est un excellent gardien, et c’est surtout un gardien moderne grâce à son jeu au pied. Vous voyez des équipes le presser et il ne panique même pas. Il reçoit le ballon, met la pression, dit à l’adversaire ‘Viens, viens à moi’, et quand l’adversaire vient à lui, il sait qu’il y a un joueur libre ailleurs et il le trouve normalement.”, a expliqué l’ancien défenseur dans un entretien pour la chaîne YouTube FIVE, relayée par Maxifoot.

- Publicité-

L’ex international anglais a tout de même tenu à prévenir les fans. Il estime que du fait de son jeu, Onana sera amené à faire des erreurs et qu’il ne devra pas pour autant perdre le soutien du public. “(…) Je pense qu’il y aura des erreurs parce que, en jouant de manière risquée, vous faites des erreurs, ça arrive. Mais il s’agit de rester fidèle à ses convictions, de trouver le bon équilibre et de rester confiant pendant ces périodes« , a-t-il ajouté.

Articles similaires