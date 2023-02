« Je pensais que je n’allais pas avoir d’enfants », les confidences de la chanteuse Josey

La chanteuse ivoirienne Josey a fait des confidences sur sa maternité en révélant au palais de la culture d’Abidjan qu’avant sa rencontre avec Serey Die elle ne pensait pas pouvoir avoir d’enfants.

La chanteuse Josey a encore fait parler d’elle en plein concert ce samedi 11 février 2023. En plein milieu de son spectacle, l’interprète du titre « Accélérer » a évoqué sa maternité. A l’en croire, c’est grâce à Serey Die qu’elle a connu la grâce de la maternité.

C’est pourquoi, Josey a créé la surprise en invitant l’ancien footballeur sur scène pour lui exprimer sa gratitude et lui déclarer publiquement son amour. « Ce n’est pas tout le monde qui le sait mais aujourd’hui c’est le 11 février, ça fait 8 ans que toi et moi on est ensemble, 8 ans d’amour sincère, et deux beaux enfants, avant eux, je pensais que je n’allais pas avoir d’enfants et tu le sais, aujourd’hui, tu m’as donné deux beaux garçons super intelligents », a déclaré Josey sur scène.

Pour elle, ce qui constitue sa force, c’est la capacité de Serey Die à assumer leur couple en public. « Merci de m’assumer en public, aujourd’hui, je t’assume moi aussi en public, Tu fais ma fierté, je voudrais te dire que je t’aime, je voudrais que tu sache que me concernant, il n’y a rien qui me fera te laisse tomber », a promis Josey avec émotion.

La chanteuse Josey a profité de l’occasion pour clarifier qu’elle n’est pas avec Serey Die pour son argent mais plutôt par amour.