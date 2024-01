« Je pensais que j’allais épouser un homme riche mais… », Zari Hassan

- Publicité-

Zari Hassan, influenceuse ougandaise a fait une confidence sur ses rêves d’enfance notamment à quel homme elle aurait voulu se marier.

L’influenceuse et entrepreneure ougandaise Zari Hassan a partagé ses rêves d’enfance et son parcours vers l’indépendance financière lors d’une interview avec BBC Swahili. Connue pour son style de vie glamour et ses entreprises commerciales réussies, l’histoire de Zari sert d’inspiration à ceux qui aspirent à créer leur propre chemin vers le succès.

Selon Zari, enfant, elle rêvait d’épouser un homme riche pour avoir une vie luxueuse. « Avant, je pensais que j’allais me marier avec un homme riche et que je porterais de l’or, mais j’ai réalisé que ce n’était pas facile.

Quand j’ai compris que je voulais une belle vie, j’ai été motivée à dire que je ne venais pas d’une famille riche, mais c’était ma responsabilité. J’ai décidé que je voulais une belle vie, et cela a été ma motivation dans la vie », a expliqué Zari citée par Afrik Mag.