« Je ne voulais pas aller jouer quelque part pour l’argent », Eden Hazard sur sa retraite sportive

-Publicité-

Dans une interview accordée au journal ‘L’Avenir’, Eden Hazard est revenu sur sa retraite sportive, annoncée la semaine dernière dans un post sur son compte Instagram. Et le Belge a détaillé les raisons qui ont motivé son choix.

Sans club depuis son départ du Real Madrid en juin dernier, Eden Hazard a finalement arrêté sa carrière. Dans un post sur son compte Instagram la semaine dernière, le Belge a annoncé sa retraite sportive, expliquant se consacrer désormais à sa famille. Une décision largement commentée par la planète foot qui a rendu hommage au joueur de 32 ans.

Du même Pays:

En marge d’un match du Variétés Club de France, l’ancien Diable Rouge est revenu sur sur son choix de raccrocher définitivement les crampons. « Je sortais d’une période compliquée avec le Real. J’avais toujours dit que j’arrêterais dès que je n’aurais plus de plaisir sur le terrain. Je ne voulais pas aller jouer quelque part pour l’argent. C’était la meilleure solution. Je ne prenais plus de plaisir aux entraînements… et je ne jouais plus. La décision était simple« , a-t-il expliqué dans une interview accordée au journal ‘L’Avenir’.

Il a également souligné qu’il avait eu le temps de réfléchir à cette décision depuis un certain temps, ce qui lui a permis de la prendre avec sérénité. « Je suis en paix avec moi-même. J’y avais déjà réfléchi depuis un moment, donc ça m’a aidé. J’ai tellement de choses à faire en dehors du football que j’ai pu poser un choix serein« , a ajouté Hazard.

Une carrière mitigée

Révélé au monde lors de son passage à Lille où il aura marqué 50 buts en 194 matchs avec le LOSC, Eden Hazard avait rejoint Chelsea en 2012. Avec les Blues, le Belge a disputé 353 rencontres et signé 110 buts en sept saisons. Débarqué au Real Madrid en 2019, avec pour objectif de combler le vide en attaque laissé par le départ de Cristiano Ronaldo, il ne jouera finalement que 76 matchs et ne marquera que 7 buts en quatre ans, handicapé par des blessures à répétition.